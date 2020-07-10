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11:06 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 6 635 заразившихся коронавирусом

Общее число случаев заражения в стране достигло 713 936.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 10.07
Инфицировано713 936+6 635
26.06
6800
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Скончалось11 017+174
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Выздоровело489 068+7 752
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Инфицировано12 272 098+220 537
26.06
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Скончалось554 989+5 254
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 635, общее число заразившихся достигло 713 936.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост этого показателя уже четыре дня не превышает 0,9%.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 752, всего вылечились уже 489 068 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет 68,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 174 против 176 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 017. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,54% от всех заразившихся коронавирусом в России.

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