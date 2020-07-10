12:35 (мск), источник: Life.ru
Таможня Китая нашла коронавирус на упаковках замороженных креветок из Эквадора
Поставлять свою продукцию в азиатскую страну временно не смогут три производителя.
Таможня КНР обнаружила коронавирус на упаковках креветок, импортированных из Эквадора. При этом пробы на CoViD-19, взятые с внутренней части коробок и с ракообразных, оказались отрицательными.
Специалисты предупредили об угрозе загрязнения коронавирусом среды внутри контейнеров трёх компаний из Эквадора. Им временно запретили поставлять ракообразных в Китай, передаёт Reuters.
Представители таможни пояснили, что решение о приостановлении импорта продиктовано защитой здоровья потребителей и необходимостью «устранения скрытых опасностей».
У пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжении длительного времени проявляются сбои в работе иммунитета. Это выяснили учёные из Института вирусологии в Ухани.