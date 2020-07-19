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День в истории: 19 июляПервая советская Конституция, кинопробы Мэрилин Монро, открытие Олимпийских игр в Москве и другие события, которыми запомнился этот день в истории
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00:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 июля

Первая советская Конституция, кинопробы Мэрилин Монро, открытие Олимпийских игр в Москве и другие события, которыми запомнился этот день в истории.

Начало строительства первой башни Кремля

535 лет назад, 19 июля, под руководством итальянского архитектора Антона Фрязина (Антонио Джиларди) была заложена старейшая из башен Московского Кремля (центральная башня южной стены) — Тайницкая. Именно с ее строительства в 1485 году началось возведение Кремлевской стены. Свое название башня получила благодаря своим тайным функциям — внутри сооружения был секретный выход к Москве-реке и колодец, который должен был снабжать крепость водой в случае осады. В 1771 году башню снесли при строительстве Кремлевского дворца. Однако в 1778 году ее восстановили с приблизительным сохранением старых форм.

Открытие метрополитена в Париже

19 июля 1900 года в столице Франции заработало метро, которое считается одним старейших в мире. Открытие метрополитена было приурочено ко Всемирной выставке, проходившей в Париже. Строительство велось активно: большинство линий в центре города было построено к 1920 году.

Интересно, что центральные линии прокладывались строго под проезжей частью улиц, чтобы случайно не попасть в подвалы и погреба местных жителей.

В РСФСР вступила в действие первая советская Конституция

10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов была принята первая советская Конституция, которая вступила в силу 19 июля. Проект документа готовился четыре месяца, с апреля по июль 1918 года. Конституция РСФСР состояла из 6 разделов и включала 17 глав и 90 статей. Этот документ лег в основу последующих конституций союзных и автономных советских республик, а также стал основополагающими для Конституции СССР 1924 года.

Источник: AP 2020

Первые пробы Мэрилин Монро в кино

74 года назад, 19 июля, в съемочном павильоне киностудии 20th Century Fox прошли первые кинопробы 20-летней модели Нормы Джин, известной под именем Мэрилин Монро. В ходе проб будущая звезда должна была лишь пройтись по залу, сесть на табурет, закурить сигарету и посмотреть в окно. Несмотря на то, что Монро тогда не впечатлила генерального продюсера Даррела Занука, тот все-таки заключил с ней полугодовой контракт на 5 долларов в день. Это и стало началом кинокарьеры будущего секс-символа.

Источник: РИА "Новости"

Открытие Олимпийских игр в Москве

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходили XXII Олимпийские игры — первые на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.

Примечательно, что часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась не только в Москве, но и в других городах Советского Союза (в Киеве, Таллине, Ленинграде и Минске).

Запомнились игры и скандалом: более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Однако, некоторые спортсмены все же приехали в Москву и выступили под олимпийским флагом.

Кстати, 19 июля в разные годы начинались и другие Олимпиады. Например, в 1952 году XV Летние Олимпийские игры открылись в Хельсинки (в этих играх впервые приняли участие советские спортсмены). А в 1996 году в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.

Родился Владимир Маяковский

19 июля 1893 года в грузинском селе Багдати родился Владимир Владимирович Маяковский — один из самых значимых поэтов XX века, публицист, драматург, художник, киноактер, режиссер и сценарист. В честь Маяковского названы многие объекты (улицы, библиотеки, театры, станции метро и т. д.) не только в России, но и далеко за ее пределами.

Источник: РИА "Новости"

Умерла Фаина Раневская

В этот день в 1984 году в возрасте 87 лет скончалась актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская. Она прославилась своими ролями в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Золушка», «Свадьба» и др. Кроме того, Раневская обладала отменным чувством юмора и «острым языком», она оставила после себя множество афоризмов.

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