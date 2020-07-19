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День в истории: 19 июля
Первая советская Конституция, кинопробы Мэрилин Монро, открытие Олимпийских игр в Москве и другие события, которыми запомнился этот день в истории.
535 лет назад, 19 июля, под руководством итальянского архитектора Антона Фрязина (Антонио Джиларди) была заложена старейшая из башен Московского Кремля (центральная башня южной стены) — Тайницкая. Именно с ее строительства в 1485 году началось возведение Кремлевской стены. Свое название башня получила благодаря своим тайным функциям — внутри сооружения был секретный выход к
19 июля 1900 года в столице Франции заработало метро, которое считается одним старейших в мире. Открытие метрополитена было приурочено ко Всемирной выставке, проходившей в Париже. Строительство велось активно: большинство линий в центре города было построено к 1920 году.
10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов была принята первая советская Конституция, которая вступила в силу 19 июля. Проект документа готовился четыре месяца, с апреля по июль 1918 года. Конституция РСФСР состояла из 6 разделов и включала 17 глав и 90 статей. Этот документ лег в основу последующих конституций союзных и автономных советских республик, а также стал основополагающими для Конституции СССР 1924 года.
74 года назад, 19 июля, в съемочном павильоне киностудии 20th Century Fox прошли первые кинопробы 20-летней модели Нормы Джин, известной под именем Мэрилин Монро. В ходе проб будущая звезда должна была лишь пройтись по залу, сесть на табурет, закурить сигарету и посмотреть в окно. Несмотря на то, что Монро тогда не впечатлила генерального продюсера Даррела Занука, тот
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве проходили XXII Олимпийские игры — первые на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведенные в социалистической стране.
Запомнились игры и скандалом: более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Однако, некоторые спортсмены все же приехали в Москву и выступили под олимпийским флагом.
Кстати, 19 июля в разные годы начинались и другие Олимпиады. Например, в 1952 году XV Летние Олимпийские игры открылись в Хельсинки (в этих играх впервые приняли участие советские спортсмены). А в 1996 году в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека.
19 июля 1893 года в грузинском селе Багдати родился Владимир Владимирович Маяковский — один из самых значимых поэтов XX века, публицист, драматург, художник, киноактер, режиссер и сценарист. В честь Маяковского названы многие объекты (улицы, библиотеки, театры, станции метро
В этот день в 1984 году в возрасте 87 лет скончалась актриса театра и кино, народная артистка СССР Фаина Раневская. Она прославилась своими ролями в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Золушка», «Свадьба» и др. Кроме того, Раневская обладала отменным чувством юмора и «острым языком», она оставила после себя множество афоризмов.