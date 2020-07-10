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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Собянин опроверг угрозу второй волны коронавируса в ближайшее время

Никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается. Соответствующую угрозу опроверг мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости в пятницу, 10 июля.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 10.07
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Источник: Reuters

«Уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет и дальше снимать введенные в городе ограничения», — сказал градоначальник.

Накануне Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве за последние два месяца снизилась десятикратно. В связи с этим он подписал указ об отмене всех ранее введенных ограничительных мер, кроме запрета на проведение массовых мероприятий. Также в транспорте, магазинах и иных общественных местах сохраняется масочный режим.

О невозможности второй волны в столице говорил 6 июля вирусолог Павел Волчков. По его словам, есть основания предполагать, что 40−60 процентов жителей столицы уже выработали иммунитет к коронавирусу.

За последние сутки в России выявлено 6635 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 713 936 жителей.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более 1 тысячи пациентов
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14:29 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 10.07
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