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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трогательное возвращение коал в природу показали на видео

Ранее огонь уничтожил почти четвертую часть места их обитания.

Шестерых коал, пострадавших от пожаров в Австралии, вернули в Национальный заповедник Тидбинбилла возле Канберры.

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Джед, Йеллоу, Скалли, Билл и Гулу спасли и вывезли из заповедника, 22% территории которого было разрушено сперва огнем, а затем проливными дождями полгода назад. А самая младшая, Джои, родилась у Йеллоу в неволе. Ей предстоит с помощью мамы адаптироваться к дикой природе.

Потрясающий момент возвращения домой был запечатлен на камеру. В ролике коалы сперва осторожно изучают территорию, а затем смело взбираются на эвкалипты и начинают жевать листья.

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Заповедник Тидбинбилла

Во время сезона лесных пожаров на континенте и близлежащих островах погибло более 1 млрд диких животных.

Анна Лысенко

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