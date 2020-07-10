16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трогательное возвращение коал в природу показали на видео
Ранее огонь уничтожил почти четвертую часть места их обитания.
Шестерых коал, пострадавших от пожаров в Австралии, вернули в Национальный заповедник Тидбинбилла возле Канберры.
Джед, Йеллоу, Скалли, Билл и Гулу спасли и вывезли из заповедника, 22% территории которого было разрушено сперва огнем, а затем проливными дождями полгода назад. А самая младшая, Джои, родилась у Йеллоу в неволе. Ей предстоит с помощью мамы адаптироваться к дикой природе.
Потрясающий момент возвращения домой был запечатлен на камеру. В ролике коалы сперва осторожно изучают территорию, а затем смело взбираются на эвкалипты и начинают жевать листья.
Во время сезона лесных пожаров на континенте и близлежащих островах погибло более 1 млрд диких животных.
Анна Лысенко