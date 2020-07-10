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16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
22:06 (мск), источник: Life.ru

Поклонение мусульман в соборе Святой Софии начнется с 24 июля

Президент Турции отметил, что вход в мечеть будет бесплатным для всех, включая иностранцев.

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Совершать поклонения в соборе Святой Софии в Стамбуле, который сменил статус музея и стал мечетью, мусульмане смогут с 24 июля. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы.
Реджеп Эрдоган
президент Турции

Глава государства также отметил, что вход в собор будет бесплатным для всех, включая иностранцев и представителей других религий.

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, в свою очередь, выразил глубокое сожаление о решении сменить статус собора Святой Софии, которое принималось «без предварительного диалога».

Напомним, в марте 2019 года Эрдоган предложил изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. Политик заявил, что это позволит сделать вход в историческое здание бесплатным для всех желающих. Заседание Госсовета Турции по данному вопросу состоялось в начале июля этого года и длилось 17 минут.

Собор Святой Софии (Айя-София) был основан христианским императором Юстинианом и открыт в 537 году. Более тысячи лет он был самым большим храмом. После того как османы захватили Константинополь, а Византийская империя пала, собор в 1453 году переделали в мечеть. А в 1934 году здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Варвара Романова

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