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21:47 (мск), источник: Интерфакс

Попова отметила, что дети пойдут в школу первого сентября

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учебный год в школах начнется первого сентября.

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Источник: РИА "Новости"

«Как мы проведем первое сентября? Чуть позже. Где-то во второй половине августа (будет решен вопрос о проведении линеек — ИФ), но главное, что первого сентября дети пойдут в школу», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что власти не отказываются от традиционных школьных линеек ко Дню знаний 1 сентября, однако предстоит принять меры безопасности из-за коронавируса.

Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся.
Сергей Кравцов
(цитата по т/к «Россия-24»)

Он не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки планируется провести в дистанционном формате.

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Ранее дистанционный формат уже применялся для организации, например, праздника последнего звонка: в частности, школьникам страны предлагалось выйти на балкон в школьной форме и позвонить в колокольчик, также была организована общероссийская трансляция концерта.

Накануне в среду Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября придется провести «немножко в другом формате», чтобы снизить риски распространения COVID-19. В пресс-службе Минпросвещения позже пояснили журналистам, что отказываться от традиционных линеек не будут.

Линейки в России — неотъемлемая часть праздника начала учебного года Дня знаний. Он был официально закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. По традиции, перед началом учебного года школьники выстраиваются во дворе своего учебного заведения в линии по классам. Один из старшеклассников вместе с первоклассницей дают первый школьный звонок с помощью колокольчика, символически открывая новый учебный год и школьный период жизни для первоклассников.

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