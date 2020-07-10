21:47 (мск), источник: Интерфакс
Попова отметила, что дети пойдут в школу первого сентября
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что учебный год в школах начнется первого сентября.
«Как мы проведем первое сентября? Чуть позже.
Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что власти не отказываются от традиционных школьных линеек ко Дню знаний 1 сентября, однако предстоит принять меры безопасности
Что касается линеек, то линейки традиционные — они пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые условия, для того, чтобы обеспечить здоровье школьников, здоровье учителей. Создать максимально безопасные условия. Но от линеек мы не откажемся.
Он не пояснил, будет ли это очное мероприятие, или линейки планируется провести в дистанционном формате.
Ранее дистанционный формат уже применялся для организации, например, праздника последнего звонка: в частности, школьникам страны предлагалось выйти на балкон в школьной форме и позвонить в колокольчик, также была организована общероссийская трансляция концерта.
Накануне в среду Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября придется провести «немножко в другом формате», чтобы снизить риски распространения COVID-19. В
Линейки в России — неотъемлемая часть праздника начала учебного года Дня знаний. Он был официально закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 году. По традиции, перед началом учебного года школьники выстраиваются во дворе своего учебного заведения в линии по классам. Один из старшеклассников вместе с первоклассницей дают первый школьный звонок с помощью колокольчика, символически открывая новый учебный год и школьный период жизни для первоклассников.