03:37 (мск), источник: Daily Storm
«Застрявшие» на Бали россияне спасают местных жителей от голода. Они сами закупают еду и доставляют ее в деревни
Оказалось, чтобы прожить месяц, балийцу достаточно всего 500 рублей.
В период пандемии райский курорт для россиян — остров Бали — оказался изолирован от летнего потока туристов. Редкие иностранцы, оставшиеся на карантин, пользуются благами за полцены, а местное население переживает страшный кризис. Работы нет, а значит, нет и еды. Группа россиян, сочувствующая гостеприимным индонезийцам, взялась помочь деревенским жителям. Ребята скинулись, кто сколько мог, развезли балийцам пайки и решили, что на этом их миссия окончена. Но неожиданно акция привлекла больше внимания (и средств), чем можно было представить.
Сергей Занимонец прилетел на Бали в январе этого года. Тогда на острове был самый разгар туристического сезона: большие пробки, очереди в магазинах, море соотечественников (не случайно Бали прозвали русской дачей). Сергей планировал провести на курорте «месяцок», но в итоге задержался на полгода. В отличие от некоторых других россиян, молодой человек не считает себя застрявшим. Не улетать перед началом карантина он решил осознанно и ничуть об этом не пожалел.
Сейчас ситуация с пандемией постепенно налаживается, как налаживается отношение балийцев к белому населению. Остров изолирован, число зараженных давно не растет, страх перед вирусом отступил. Кроме того, жить на Бали теперь выгодно как никогда раньше.
Для тех, кто остался здесь, остров стал настоящим раем: все блага, рассчитанные на миллионы туристов, раздаются оставшимся счастливчикам за копейки. Виллы, тачки, байки — все со скидкой 80%.
Правда, местные жители таким изменениям не рады. На острове, где единственная сфера заработка — туризм, люди просто не знают, как выжить и прокормить семью. Отели стоят пустые. Туристов почти не осталось. Десятки тысяч людей потеряли работу.
В непопулярном районе Кинтамани, куда вскоре переехал Сергей, он познакомился с несколькими семьями и наглядно убедился в нищете поселенцев. Старики, не имевшие работы, всегда могли рассчитывать на молодых, но теперь и они остались не у дел. Многим, как выяснилось, просто нечего есть.
«Прежде я скептически относился к благотворительности, к тому же, будучи на острове, сам испытывал проблемы с деньгами, — признался Сергей. — Но здесь я понял, что бывают ситуации, когда люди действительно не в силах себе помочь. А для меня оказать малейшую поддержку не составит большого труда».
Об идее благотворительности Сергей рассказал своим друзьям: Алексею Изотову и Софии Селиной. А также знакомому владельцу отеля, балийцу по имени Суан. Тот подсказал, что для выживания одному балийцу достаточно набора еды, который стоит 100 тысяч местных рупий, или 500 рублей.
«500 рублей, чтобы человек не умер голодной смертью! Я даже не буду приводить примеры, на что мы можем потратить эти деньги… Кофе попить?!» — удивился Сергей.
К сбору средств подключились знакомые, и набралась сумма, достаточная, чтобы обеспечить пайком 60 семей. В минимальный набор вошли пять килограммов риса, 25 яиц и литр подсолнечного масла. Если добавить к продуктам овощи с огорода, то получится традиционное блюдо местных жителей —
Ребята закупили пайки и вместе с Суаном (кстати, уважаемым человеком в деревне) направились в местную администрацию, где попросили список нуждающихся. Руководство инициативе обрадовалось, предоставило имена, адреса и тут же выделило в помощь нескольких людей, которые стали сопровождающими.
Нас привезли в деревню и начали водить по домам. Я тогда сильно удивился: люди живут в абсолютной бедности, с одним матрасом и туалетом, без работы, но выглядят довольными и спокойными. И даже счастливыми.
«Я смотрел на их лица, как они выходят из домов, как радуются подаркам, даже не понимая, что эти белые делают в их деревне. Вместе с тем многие предлагали пройти в дом, заварить чай, пообщаться. Казалось бы, ты отдаешь совсем
За два дня ребятам удалось помочь 60 балийцам. Но в списке нуждающихся оставались еще сотни человек.
За время похода у Сергея накопился архив с фотографиями местных жителей, который он решил представить как некий арт-проект: рассказать подписчикам о жизни балийцев, показать их семьи, уклад. Молодой человек опубликовал снимки в Instagram, рассчитывая по возможности собрать средства еще для 50 человек. И на этом «закрыть вопрос».
«Но когда я выложил пост с фотографиями и кратко рассказал о ситуации, это вызвало огромный резонанс, — рассказал Сергей. — Мне стали писать люди, спрашивать, как помочь, куда перевести деньги.
Но в этот раз действовать решили
Тогда ребята вновь обратились к главам деревень. Объяснили, что оптом закупят продукты и организуют базы, куда местные жители сами смогут прийти и получить паек. Логистически это выглядело намного проще.
«Что интересно, вся деревня настолько поддержала нашу инициативу, настолько самоорганизовалась, что когда мы в очередной раз приехали в администрацию, то увидели 50 молодых волонтеров, готовых вместе с нами покупать, расфасовывать и выдавать продукты. Благодаря общим усилиям мы справились с раздачей практически за сутки», — поделился Сергей.
Акцией заинтересовались местные СМИ и опубликовали про россиян несколько статей.
«Недавно мои знакомые пригласили меня на одно благотворительное мероприятие, — продолжил Сергей. — Мне очень понравилось, что помимо продуктов они привезли жителям книги, игрушки и раскраски. В дальнейшем я бы тоже хотел добавить в пакет изделия для детей: те же книжки, краски,
Вместе с подписчиками Сергей планирует обсудить, какую книгу приятнее всего было бы получить жителю балийской деревни. Возможно, это будет книга по английскому языку — начальная грамматика или самоучитель. Поскольку основной заработок на острове — туризм и сервис, то повышая свои знания и уровень английского языка, человек будет обеспечен не только едой, но и «удочкой», считает Сергей.
После открытия границ у людей появится шанс устроиться на работу и «балование» едой прекратится. До снятия изоляции ребята будут продолжать поставлять продукты, но после собираются трансформировать акцию в образовательную программу для детей и подростков, которые хотят учить английский язык. В конце концов, это пойдет и в общую копилочку для самого Бали. На более квалифицированный сервис будет стекаться больше туристов и это улучшит экономику острова, рассчитывает Сергей.
Мария Немцева