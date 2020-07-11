Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
25Полководцы победы: «При параде»
03:37 (мск), источник: Daily Storm

«Застрявшие» на Бали россияне спасают местных жителей от голода. Они сами закупают еду и доставляют ее в деревни

Оказалось, чтобы прожить месяц, балийцу достаточно всего 500 рублей.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:34 MSK, 11.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 446 105+225 939
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
27.0610.07
Скончалось558 683+5 245
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
27.0610.07
Выздоровело6 828 356+131 724
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
27.0610.07
Идёт загрузка

В период пандемии райский курорт для россиян — остров Бали — оказался изолирован от летнего потока туристов. Редкие иностранцы, оставшиеся на карантин, пользуются благами за полцены, а местное население переживает страшный кризис. Работы нет, а значит, нет и еды. Группа россиян, сочувствующая гостеприимным индонезийцам, взялась помочь деревенским жителям. Ребята скинулись, кто сколько мог, развезли балийцам пайки и решили, что на этом их миссия окончена. Но неожиданно акция привлекла больше внимания (и средств), чем можно было представить.

Читайте также
«Последние $100»: что происходит с застрявшими за границей россиянами

Сергей Занимонец прилетел на Бали в январе этого года. Тогда на острове был самый разгар туристического сезона: большие пробки, очереди в магазинах, море соотечественников (не случайно Бали прозвали русской дачей). Сергей планировал провести на курорте «месяцок», но в итоге задержался на полгода. В отличие от некоторых других россиян, молодой человек не считает себя застрявшим. Не улетать перед началом карантина он решил осознанно и ничуть об этом не пожалел.

Сейчас ситуация с пандемией постепенно налаживается, как налаживается отношение балийцев к белому населению. Остров изолирован, число зараженных давно не растет, страх перед вирусом отступил. Кроме того, жить на Бали теперь выгодно как никогда раньше.

Для тех, кто остался здесь, остров стал настоящим раем: все блага, рассчитанные на миллионы туристов, раздаются оставшимся счастливчикам за копейки. Виллы, тачки, байки — все со скидкой 80%.
Сергей Занимонец

Правда, местные жители таким изменениям не рады. На острове, где единственная сфера заработка — туризм, люди просто не знают, как выжить и прокормить семью. Отели стоят пустые. Туристов почти не осталось. Десятки тысяч людей потеряли работу.

Туризм после пандемии коронавируса

В непопулярном районе Кинтамани, куда вскоре переехал Сергей, он познакомился с несколькими семьями и наглядно убедился в нищете поселенцев. Старики, не имевшие работы, всегда могли рассчитывать на молодых, но теперь и они остались не у дел. Многим, как выяснилось, просто нечего есть.

«Прежде я скептически относился к благотворительности, к тому же, будучи на острове, сам испытывал проблемы с деньгами, — признался Сергей. — Но здесь я понял, что бывают ситуации, когда люди действительно не в силах себе помочь. А для меня оказать малейшую поддержку не составит большого труда».

Читайте также
Куда и за сколько поехали отдыхать россияне в этом году

Обдумывание плана и визит к председателю деревни

Об идее благотворительности Сергей рассказал своим друзьям: Алексею Изотову и Софии Селиной. А также знакомому владельцу отеля, балийцу по имени Суан. Тот подсказал, что для выживания одному балийцу достаточно набора еды, который стоит 100 тысяч местных рупий, или 500 рублей.

«500 рублей, чтобы человек не умер голодной смертью! Я даже не буду приводить примеры, на что мы можем потратить эти деньги… Кофе попить?!» — удивился Сергей.

К сбору средств подключились знакомые, и набралась сумма, достаточная, чтобы обеспечить пайком 60 семей. В минимальный набор вошли пять килограммов риса, 25 яиц и литр подсолнечного масла. Если добавить к продуктам овощи с огорода, то получится традиционное блюдо местных жителей — наси-горенг.

Ребята закупили пайки и вместе с Суаном (кстати, уважаемым человеком в деревне) направились в местную администрацию, где попросили список нуждающихся. Руководство инициативе обрадовалось, предоставило имена, адреса и тут же выделило в помощь нескольких людей, которые стали сопровождающими.

Нас привезли в деревню и начали водить по домам. Я тогда сильно удивился: люди живут в абсолютной бедности, с одним матрасом и туалетом, без работы, но выглядят довольными и спокойными. И даже счастливыми.
Сергей Занимонец

«Я смотрел на их лица, как они выходят из домов, как радуются подаркам, даже не понимая, что эти белые делают в их деревне. Вместе с тем многие предлагали пройти в дом, заварить чай, пообщаться. Казалось бы, ты отдаешь совсем чуть-чуть, но получаешь целый шквал эмоций», — поделился впечатлениями Сергей.

Во время загрузки произошла ошибка.

За два дня ребятам удалось помочь 60 балийцам. Но в списке нуждающихся оставались еще сотни человек.

Донаты и новая стратегия

За время похода у Сергея накопился архив с фотографиями местных жителей, который он решил представить как некий арт-проект: рассказать подписчикам о жизни балийцев, показать их семьи, уклад. Молодой человек опубликовал снимки в Instagram, рассчитывая по возможности собрать средства еще для 50 человек. И на этом «закрыть вопрос».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Но когда я выложил пост с фотографиями и кратко рассказал о ситуации, это вызвало огромный резонанс, — рассказал Сергей. — Мне стали писать люди, спрашивать, как помочь, куда перевести деньги. Кто-то отправил 100 рублей, кто-то — сразу 25 тысяч. В итоге за неделю мы собрали 250 тысяч рублей! На эту сумму можно помочь 500 жителям».

После бурной реакции в Сети ребята решили продолжить «проект» и тем самым поблагодарить балийцев, которые охотно принимают туристов и делятся с ними своим раем.

Но в этот раз действовать решили по-новому. Теперь нуждающихся балийцев было не 60, а несколько сотен. Если развозить еду вручную, в каждый дом, уйдут недели. К тому же в каждой группе волонтеров должен быть человек, который знает нуждающегося в лицо, — ни номеров дома, ни указателей в деревне, разумеется, нет.

Читайте также
Туристы не хотят возвращаться с Бали в охваченные эпидемией страны

Тогда ребята вновь обратились к главам деревень. Объяснили, что оптом закупят продукты и организуют базы, куда местные жители сами смогут прийти и получить паек. Логистически это выглядело намного проще.

«Что интересно, вся деревня настолько поддержала нашу инициативу, настолько самоорганизовалась, что когда мы в очередной раз приехали в администрацию, то увидели 50 молодых волонтеров, готовых вместе с нами покупать, расфасовывать и выдавать продукты. Благодаря общим усилиям мы справились с раздачей практически за сутки», — поделился Сергей.

Акцией заинтересовались местные СМИ и опубликовали про россиян несколько статей.

О планах на будущее

«Недавно мои знакомые пригласили меня на одно благотворительное мероприятие, — продолжил Сергей. — Мне очень понравилось, что помимо продуктов они привезли жителям книги, игрушки и раскраски. В дальнейшем я бы тоже хотел добавить в пакет изделия для детей: те же книжки, краски, что-то, что принесет еще больше радости».

Читайте также
Чемоданное построение: как будут отдыхать россияне с 1 июля

Вместе с подписчиками Сергей планирует обсудить, какую книгу приятнее всего было бы получить жителю балийской деревни. Возможно, это будет книга по английскому языку — начальная грамматика или самоучитель. Поскольку основной заработок на острове — туризм и сервис, то повышая свои знания и уровень английского языка, человек будет обеспечен не только едой, но и «удочкой», считает Сергей.

После открытия границ у людей появится шанс устроиться на работу и «балование» едой прекратится. До снятия изоляции ребята будут продолжать поставлять продукты, но после собираются трансформировать акцию в образовательную программу для детей и подростков, которые хотят учить английский язык. В конце концов, это пойдет и в общую копилочку для самого Бали. На более квалифицированный сервис будет стекаться больше туристов и это улучшит экономику острова, рассчитывает Сергей.

Мария Немцева

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Есть ли тот, перед кем ты не боишься быть маленьким и глупым?»: самые пронзительные письма звезд
«Застрявшие» на Бали россияне спасают местных жителей от голода. Они закупают еду и доставляют ее в деревни
Коронавирус COVID-19: главное за неделю
Россияне рекордно запаслись наличными на фоне пандемии
Глава UFC поддержал Хабиба Нурмагомедова
Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Захарова: иск к РФ из-за MH17 ухудшит отношения с Нидерландами
Здоровье
Участник КВН похудел на 100 килограммов и показал снимки до и после Он решился на похудение после покупки товарных весов.
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 159
Все наелись... 65
Осаго 61
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Новости партнеров
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Популярные темы на «Детях»
Маленькие после больших)))) 323
Забавные картинки 298
Большое путешествие Фроши. Челябинская область, город Миасс. 150
Замена водительских прав через госуслуги. 63
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь