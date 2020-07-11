04:36 (мск), источник: Ведомости
ВОЗ заявила о нескором исчезновении коронавируса
Даже изолированные государства рискуют вновь завезти инфекцию.
Шанс того, что мир в текущей ситуации сможет избавиться от коронавируса, крайне низок, передает CNN слова руководителя программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. Он сказал, что это возможно на территории островных государств и в некоторых других местах, однако даже они рискуют повторно завезти инфекцию на свою территорию.
Риск распространения коронавируса в той или иной стране будет всегда — речь может идти как о распространении внутри страны, так и о повторном ввозе вируса с другой территории, уточнил Райан. Если завозные случаи одиночны и разрозненны, то их относительно легко изолировать.
Коронавирус в мире был обнаружен у более чем 12,3 млн человек, 556 863 из них скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Первую тройку стран с наибольшим общим числом заражений составляют США (3,1 млн случаев), Бразилия (1,7 млн) и Индия (793 802 случая). Россия — на четвертом месте; по данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 в России заболели 713 936 человек.
В июне в Пекине была отмечена новая вспышка коронавируса, предположительно связанная с завозом инфекции из других стран. На протяжении 56 дней до 11 июня все случаи заражения, отмеченные в столице Китая, были связаны с приезжими, позднее в числе заболевших появились и местные жители. Власти Пекина связали повторное распространение инфекции с продуктовым рынком Синьфаньди.
Юрий Литвиненко