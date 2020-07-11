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07:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Сколько денег нужно для полного счастья? Ученые нашли ответ

Все мы не раз слышали, что счастье не купишь, но авторы нескольких американских исследований по этому вопросу пришли к выводу, что по мере роста дохода ощущение счастья действительно увеличивается.

Источник: GETTY IMAGES

При этом теперь ученые подтвердили простую закономерность (о которой многие, возможно, догадывались и раньше): чем у человека больше денег, тем он счастливее.

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Авторы исследования, обнародованного в 2010 году, утверждали, что уровень счастья перестает увеличиваться, когда человек начинает получать 75 тыс. долларов в год.

Однако новая научная работа, которая была опубликована в журнале Американской психологической ассоциации, утверждает, что такого порога не существует — по крайней мере для некоторых категорий населения.

Одна из авторов исследования — психолог Джин Твендж из университета Сан-Диего рассказала о своей работе на сайте The Conversation. Она основывает свои выводы на данных 40 тыс. американцев в возрасте старше 30 лет.

Образованные счастливее?

В ходе исследования, продолжавшегося с 1972 по 2016 год, ученые попробовали определить, как за все эти годы менялась связь между представлениями о счастье и количеством денег.

Автор исследования отмечают, что среди людей, состоящих в браке, больше счастливых | Источник: GETTY IMAGES

Исследователи выяснили, что в наши дни счастье зависит от финансов намного больше, чем в прошлом. То есть, если верить их выводам, сейчас деньги способны купить больше счастья, чем раньше.

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Ученые решили рассмотреть этот вопрос через призму социального класса участников исследования, особенно в том, что касается дохода и образования.

В 1970-х годах среди белых американцев были одинаково «очень счастливы» люди, получившие высшее образование, и те, кто ограничился средней школой: примерно по 40% от общего числа опрошенных представителей этой категории.

Но к 2010-м образование начало играть большую роль в наполненности счастьем среди белых: лишь 29% людей, не получивших высшего образования, считали себя счастливыми — в отличие от 40% людей с высшим образованием. Аналогичная ситуация наблюдалась и в зависимости счастья от дохода — в 2010-х годах эта связь стала намного более выраженной.

Среди чернокожих американцев уровень счастья среди образованных и богатых за время наблюдения увеличился, а у людей без денег и образования этот показатель существенно не поменялся.

Более того, в отличие от предыдущих исследований, оказалось, что в этой категории уровень счастья не перестает расти по мере увеличения дохода: например, люди с доходом 160 тыс. долларов в год были более счастливы, чем те, кто зарабатывает от 115 тыс. до 160 тыс. долларов.

Пропасть социального неравенства

Этому можно найти несколько объяснений. Во-первых, за последние годы неравенство в доходах стало еще больше — богатые стали богаче, а бедные — беднее.

Авторы исследования не стали спорить со старым тезисом о том, что богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным | Источник: GETTY IMAGES

В наши дни средний руководитель компании зарабатывает в 271 раз больше среднего работника, отмечает Джин Твендж. По ее словам, это в 30 раз больше аналогичного показателя 1978 года. Но если раньше человеку без высшего образования было проще купить дом и обеспечивать семью, то сейчас это стало намного труднее.

Как говорит автор исследования, разрыв между имущими и неимущими растет, а тех, кто относится к среднему классу, становится все меньше. «Частично это происходит потому, что стоимость основных потребностей человека, таких как жилье, образование и здравоохранениие, растет быстрее, чем инфляция, — пишет Твендж. — А зарплаты при этом адекватно не выросли, хотя сотрудники стали работать более производительно».

Кроме того, изменения в уровне счастья могут быть связаны с тем, как много людей находятся в браке: по словам Твендж, люди, создавшие семью, обычно более счастливы, чем одинокие.

В 1970-е процент браков практически не отличался во всех классах общества, но теперь люди с более высоким доходом и образованием создают семьи намного чаще.

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