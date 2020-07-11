«Вектор» завершил доклинические испытания вакцины от коронавируса

«Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно», — сказала она.
По словам Поповой, Роспотребнадзор имеет все основания быть уверенным в том, что удастся выполнить обещание и 15 июля начать клинические испытания этой вакцины.
Как отметила глава ведомства, решение об обязательной вакцинации медиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. «Сначала мы посмотрим за развитием эпидпроцесса, здесь еще решение, которое предстоит принять, какие группы населения будут группами риска, для которых эта прививка будет крайне важной, может быть, обязательной. Но на сегодняшний день такого решения пока нет», — сообщила она.
О том, что клинические исследования вакцин на людях планируется начать 15 июля, месяц назад заявлял генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов. «В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности вакцин в том минимальном объеме, необходимом для перехода на 1−2 фазу клинических исследований суммарно на 300 добровольцах. И ожидаем запуск исследований на добровольцах с 15 июля», — говорил он.
Максютов добавил, что регистрация первого вакцинного препарата планируется осенью этого года с последующим переходом на пострегистрационные клинические исследования.
Глава «Вектора» тогда заявлял, что в качестве перспективных вакцин от COVID-19 были выбраны три из шести ранее исследуемых препаратов: рекомбинантная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, рекомбинантная вакцина на основе вируса гриппа A и пептидная вакцина.
В апреле оперативный штаб по борьбе с эпидемией сообщил, что ВОЗ включила девять российских вакцин против COVID-19 в перечень перспективных лекарств от COVID-19. Шесть из них разработаны в «Векторе», две — компанией «БИОКАД» и одна — НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге. В ВОЗ зарегистрировали восемь из них. Всего в России на конец мая продолжались работы над 47 вакцинами от коронавируса на 14 платформах. Вакцины различаются как методами разработки, так и разными формами введения. К примеру, «Вектор» в конце мая сообщал, что ведет работы по созданию вакцины, которую можно закапывать в нос.
На прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявлял, что в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, а некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.