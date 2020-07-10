В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.
Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 116 человек с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России зафиксировано 6 635 новых случаев COVID-19. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.
Всего в стране выявлено 713 936 случаев COVID-19. При этом вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.
Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7 процента москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.