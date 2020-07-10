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10 июля, источник: m24.ru

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:34 MSK, 10.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
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216
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135
7.07
198
8.07
173
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174
27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
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10281
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3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 382 748+236 508
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
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2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
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209506
9.07
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10.07
227570
27.0610.07
Скончалось557 241+5 554
27.06
5040
28.06
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29.06
3024
30.06
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3.07
5111
4.07
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5.07
5664
6.07
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7.07
3598
8.07
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9.07
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27.0610.07
Выздоровело6 796 045+138 761
27.06
109246
28.06
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29.06
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1.07
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4.07
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5.07
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6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
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Источник: Москва 24

Отмечается, что у всех умерших был подтвержден диагноз пневмония.

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Таким образом, всего за время пандемии в столице скончались 4 116 человек с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано 6 635 новых случаев COVID-19. Из них 25,2 процента не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 713 936 случаев COVID-19. При этом вылечились 489 068 человек, скончались 11 017.

Ранее стало известно, что иммунитет к коронавирусу формируется у 21,7 процента москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:20 MSK, 10.07
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