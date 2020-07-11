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03:07 (мск), источник: RTVi

В Токио заплатят барам и клубам, чтобы они закрылись после новой вспышки коронавируса

Власти Токио заплатят по 500 тысяч иен (около $4,7 тысячи) владельцам баров или клубов, которым придется закрыться больше чем на 10 дней из‑за новой вспышки коронавируса. Об этом 10 июля написала газета Guardian.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:34 MSK, 11.07
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Источник: AP 2020

Власти города по закону не могут заставить заведения закрыться, поэтому решили поддержать их экономически. «Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы стараемся принять меры для предотвращения заражения в наших заведениях», — сообщила представитель японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

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За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Это является рекордным показателем с начала пандемии. 80% из новых случаев COVID-19 — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Многие из заражений были выявлены по результатам тестов, которые сделали в развлекательных районах Токио.

Губернатор Токио Юрико Коикэ отметила, что не рассматривает вопрос о закрытии других предприятий, несмотря на новую вспышку вируса. По ее словам, городские власти не имеют законных оснований для их принудительного закрытия.

Всего в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса. выявили 21 044 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 982 человека, выздоровели около 18 тысяч человек.

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