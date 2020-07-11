В Токио заплатят барам и клубам, чтобы они закрылись после новой вспышки коронавируса

Власти города по закону не могут заставить заведения закрыться, поэтому решили поддержать их экономически. «Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы стараемся принять меры для предотвращения заражения в наших заведениях», — сообщила представитель японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.
За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Это является рекордным показателем с начала пандемии. 80% из новых случаев COVID-19 — молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Многие из заражений были выявлены по результатам тестов, которые сделали в развлекательных районах Токио.
Губернатор Токио Юрико Коикэ отметила, что не рассматривает вопрос о закрытии других предприятий, несмотря на новую вспышку вируса. По ее словам, городские власти не имеют законных оснований для их принудительного закрытия.
Всего в стране, по данным Университета Джонса Хопкинса. выявили 21 044 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 982 человека, выздоровели около 18 тысяч человек.