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08:59 (мск), источник: ТАСС Наука

Высокий уровень сахара в крови связали с удвоением риска гибели от COVID-19

ТАСС, 11 июля — Это не было связано с диабетом или аналогичными нарушениями обмена веществ.

Коронавирус COVID-19
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Медики из Китая выяснили, что высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность гибели от тяжелых форм коронавирусной инфекции даже в том случае, если пациент не страдает от диабета или ожирения. Их выводы опубликовал научный журнал Diabetologia.

«Наши наблюдения впервые показали, что повышенный уровень глюкозы в крови на момент госпитализации был сам по себе связан с повышенным риском гибели или развития осложнений, связанных с COVID-19. Мы рекомендуем проводить тесты на уровень сахара для каждого пациента, который попадает в больницы с коронавирусной инфекцией, даже в тех случаях, если они раньше не страдали от диабета», — пишут исследователи.

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После начала вспышки COVID-19 медики и биологи обнаружили, что возбудитель этой болезни SARS-CoV-2 значительно чаще поражает людей, которые страдают от диабета, ожирения, хронических болезней сердца, а также курильщиков. В частности, ученые выяснили, что кардиологические проблемы повышали вероятность гибели пациентов от коронавирусной инфекции более чем в четыре раза, а ожирение и диабет — от трех до пяти раз.

В новой работе медики под руководством профессора Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) Яна Цзиня выяснили, что шансы гибели от COVID-19 может увеличить и высокий уровень глюкозы в крови. К такому выводу они пришли, изучив истории болезни более 600 пациентов, которые попали в больницы Уханя в промежутке между 24 января и 10 февраля.

Свыше ста из них не смогли побороть инфекцию, поэтому ученые смогли всесторонне изучить те факторы и особенности работы их организма, которые стали причиной гибели больных. Анализируя истории их болезней, Цзинь и его коллеги подтвердили существование всех известных факторов риска, а также натолкнулись на еще одну любопытную закономерность.

Что ученым известно о COVID-19

Новые факторы риска

Ученые выяснили, что люди, у которых был относительно высокий уровень сахара в крови — около 7 миллимоль на литр — умирали от осложнений при COVID-19 примерно в 2,3 раза чаще, чем остальные пациенты.

Аналогичным образом люди со средним количеством сахара в крови умирали на 71% чаще, чем остальные больные. Причем эта вероятность не была связана с развитием ожирения, диабета и других расстройств обмена веществ.

Кроме того, повышенный уровень сахара в крови почти в четыре раза увеличивал вероятность развития тяжелых форм COVID-19 и различных осложнений.
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«В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29%, тогда как лишь 12% населения Китая являются диабетиками. При этом нельзя исключать и то, что невосприимчивость к инсулину у них возникла из-за заражения SARS-CoV-2 или других болезней», — отмечают исследователи.

Как именно высокий уровень сахара в крови повышает вероятность гибели носителей COVID-19, ученые пока не знают. Но они предполагают, что избыток глюкозы в крови может способствовать формированию тромбов и воспалений, а также ухудшать работу кровеносных сосудов.

Поэтому Цзинь и его коллеги призывают всех медиков и профильные медицинские органы начать масштабные наблюдения за тем, как уровень сахара в крови влияет на здоровье пациентов и учитывать его связь с повышенной смертностью от COVID-19 при выработке стратегий по борьбе с этой болезнью.

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