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02:51 (мск), источник: Известия

Найден способ обнаружить коронавирус по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что коронавирус можно обнаружить по голосу человека.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:34 MSK, 11.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
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3.07
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5.07
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6611
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9.07
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10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
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27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
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29.06
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27.0610.07
Инфицировано12 446 105+225 939
27.06
195673
28.06
178960
29.06
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30.06
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27.0610.07
Скончалось558 683+5 245
27.06
5040
28.06
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29.06
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Выздоровело6 828 356+131 724
27.06
109246
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6.07
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7.07
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9.07
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10.07
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27.0610.07
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Источник: Reuters

Согласно исследованию, результаты которого появились в мае, голос инфицированного коронавирусом человека меняется даже если заболевание протекает в бессимптомной форме.

Ученые отметили, что их подход включает в себя анализ нейромоторной координации между речевыми подсистемами, участвующими в дыхании, фонации и артикуляции и неврологическими проявлениями COVID-19.

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Выяснилось, что после заражения коронавирусом из-за поражения воздушных путей сокращается разнообразие диапазонов воспроизводимого звука. Голос зависит от дыхания и при проблемах с легкими он начинает меняться.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали голоса знаменитых людей, которые переболели COVID-19. Они сравнили тембр, силу и звучание до заражения и после. Оказалось, что после заражения снижается координация речевых подсистем, участвующих в воспроизведении голоса человека, пишет 10 июля «Страна.ua».

Ранее в июле специалист Том Джефферсон из Центра доказательной медицины Оксфордского университета усомнился в происхождении коронавируса в Китае. По его словам, вирус уже существовал длительное время в Европе.

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