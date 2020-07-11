Роспотребнадзор заявил о создании детской вакцины от коронавируса

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы Роспотребнадзора, окончательного решения, кого отнесут к группам риска для обязательной вакцинации, еще не принято. Ранее в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) были внесены положения о наказаниях за отказ от обязательной вакцинации. В Роспотребнадзоре сообщали, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска. В перечень таких профессий входит работа с больными инфекционными заболеваниями, уход за животными
В России вакцинация детей и взрослых проводится в соответствии с Национальным календарем прививок, принятым в марте 2014 года. Календарь прививок — это минимальная так называемая обязательная схема, предусмотренная для всех проживающих в РФ. Сейчас в него входят 12 заболеваний — помимо гриппа в их числе туберкулез, полиомиелит, коклюш дифтерия, пневмококк и другие.