Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 июляВсемирный день шоколада, неожиданный финал ЧМ по футболу, день рождения Армани и другие интересные события этого дня
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
8Московский зоопарк. Изоляция
07:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор заявил о создании детской вакцины от коронавируса

В России начинают разрабатывать вакцину от коронавируса COVID-19 для детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в этом году ее ожидать не стоит.

Коронавирус COVID-19
08:16 (мск)Бесконечность — не предел
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:34 MSK, 11.07
Инфицировано713 936+6 635
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 017+174
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
27.0610.07
Выздоровело489 068+7 752
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 498 467+229 837
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
27.0610.07
Скончалось560 209+5 281
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
27.0610.07
Выздоровело6 879 521+139 291
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
27.0610.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она также сообщила, что у детей, как и у взрослых формируется иммунитет к коронавирусу.

По словам главы Роспотребнадзора, окончательного решения, кого отнесут к группам риска для обязательной вакцинации, еще не принято. Ранее в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) были внесены положения о наказаниях за отказ от обязательной вакцинации. В Роспотребнадзоре сообщали, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска. В перечень таких профессий входит работа с больными инфекционными заболеваниями, уход за животными и т. д.

Когда появится вакцина от коронавируса?

В России вакцинация детей и взрослых проводится в соответствии с Национальным календарем прививок, принятым в марте 2014 года. Календарь прививок — это минимальная так называемая обязательная схема, предусмотренная для всех проживающих в РФ. Сейчас в него входят 12 заболеваний — помимо гриппа в их числе туберкулез, полиомиелит, коклюш дифтерия, пневмококк и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Неожиданный поворот в громком деле сестер Хачатурян
Дело Ефремова обрастает новым скандалом
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Как «застрявшие» на Бали россияне спасают жителей от голода
Когда могут открыться первые рейсы в Европу
США объявили о 25-процентных пошлинах на товары из Франции
Сколько денег нужно для полного счастья? Ученые нашли ответ
Россияне рекордно запаслись наличными на фоне пандемии
Глава UFC поддержал Хабиба Нурмагомедова
Здоровье
Участник КВН похудел на 100 килограммов и показал снимки до и после Он решился на похудение после покупки товарных весов.
Hi-Tech
Xiaomi создает новый необычный смартфон В нем чувствуются отголоски так и не вышедшего Mi Mix Alpha
Горячие темы на Авто
С праздником! 254
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 161
Все наелись... 66
Осаго 63
Кино
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу Об этом рассказал ведущий Comment Out Владимир Маркони
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь