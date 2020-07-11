09:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Илон Маск пообщался с семьей Королева
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о беседе с семьей советского конструктора
«Я сегодня говорил с семьей Королева. Он был одним из самых лучших», — написал господин Маск в Twitter. Он также написал фамилию ученого на украинском и русском языках: «Корольов / Королёв».
Сергей Королев — одна из ключевых фигур в сфере освоения космоса. Он родился в 1907 году в Житомире (нынешняя Украина). Свой первый проект летательного аппарата ученый создал в 17 лет — «безмоторный самолет К5». Под руководством господина Королева был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли, а также отправлен в космос первый человек — Юрий Гагарин.
Господин Королев в 1938 году был арестован по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности, в частности в подрыве государственной промышленности. Ученого осудили на 10 лет. В заключении Сергея Королева привлекали к