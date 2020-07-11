10:47 (мск), источник: ТАСС
В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек
Суточный рост пять дней не превышает 0,9%
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Согласно данным, суточный рост пять дней не превышает 0,9%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Чечне (0,4%), Калининградской области (0,5%).
В частности, новые 678 случаев выявлены в Москве, 296 — в
В настоящее время в России продолжают лечение 211 896 инфицированных коронавирусом.
Число выздоровевших пациентов увеличилось в стране за сутки на 8 378, всего уже вылечились 497 446 человек. Общее число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев коронавируса в РФ.
Число летальных исходов