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10:47 (мск), источник: ТАСС

В России коронавирусом за сутки заразились 6 611 человек

Суточный рост пять дней не превышает 0,9%

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:34 MSK, 11.07
Инфицировано720 547+6 611
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
27.0610.07
Скончалось11 205+188
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
27.0610.07
Выздоровело497 446+8 378
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
27.0610.07
Инфицировано12 500 553+221 422
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
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191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
27.0610.07
Скончалось560 271+5 105
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
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6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
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5664
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3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
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5431
27.0610.07
Выздоровело6 881 385+130 576
27.06
109246
28.06
103097
29.06
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88472
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4.07
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6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
27.0610.07
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 6 611, общее количество инфицированных достигло 720 547. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост пять дней не превышает 0,9%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,3%), Северной Осетии (0,4%), Чечне (0,4%), Калининградской области (0,5%).

В частности, новые 678 случаев выявлены в Москве, 296 — в Санкт-Петербурге, 280 — в Свердловской области, 268 — в Ханты-Мансийском АО, 228 — в Алтайском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 211 896 инфицированных коронавирусом.

Число выздоровевших пациентов увеличилось в стране за сутки на 8 378, всего уже вылечились 497 446 человек. Общее число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев коронавируса в РФ.

Число летальных исходов из-за инфекции увеличилось на 188 против 174 днем ранее, всего от инфекции умерли 11 205 человек. Доля умерших составляет 1,56% от всех заразившихся в России.

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