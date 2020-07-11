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12:39 (мск), источник: Life.ru

Бывшие жёны Вайнштейна заморозили его активы на миллионы долларов

Бывшие супруги американского кинопродюсера Харви Вайнштейна добились заморозки его активов в размере шести миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC.

Источник: Reuters

Речь идёт об Ив Чилтон, в браке с которой Вайнштейн состоял до 2004 года, и о Джорджине Чапман, с которой продюсер развёлся три года назад.

Как сообщили источники телеканала, новые обстоятельства значительно усложняют Вайнштейну возможность обжалования приговора, так как остальная часть имущества тоже заморожена, но в связи с банкротством студии продюсера.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.

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