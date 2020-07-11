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14:30 (мск), источник: РИА Новости

Названы способы восстановить легкие после коронавируса

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков рассказал, как восстановить легкие после коронавируса.

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Источник: РИА Новости

По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от курения, в том числе вейпов, электронных сигарет и кальянов.

Кроме того, важна полноценная респираторная реабилитация, отметил врач. Она должна включать в себя комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями.

Зыков отметил, что для успешного восстановления пациенты, переболевшие COVID-19, также должны придерживаться сбалансированной диеты.

«Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки», — цитирует медика «Комсомольская правда».

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