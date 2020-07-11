14:30 (мск), источник: РИА Новости
Названы способы восстановить легкие после коронавируса
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
По его словам, в первую очередь необходимо отказаться от курения, в том числе вейпов, электронных сигарет и кальянов.
Кроме того, важна полноценная респираторная реабилитация, отметил врач. Она должна включать в себя комплексные тренировки, сочетающие выраженную нагрузку с менее активными упражнениями.
Зыков отметил, что для успешного восстановления пациенты, переболевшие COVID-19, также должны придерживаться сбалансированной диеты.
«Для восстановления после болезни может быть полезен комплекс витаминов, антиоксиданты (больше всего их во фруктах и овощах), полноценное поступление белков, клетчатки», — цитирует медика «Комсомольская правда».