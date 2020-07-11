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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Официанты получили тысячу долларов чаевых из-за пандемии

Трогательный случай в США.

Сотрудники ресторана в Нью-Джерси были тронуты до слез после того, как постоянный клиент оставил им чаевые в размере 1 тысячи долларов и милую записку, сообщает CNN.

Как рассказал Арнольд Тейшейра, владелец The Starving Artist in Ocean Grove, щедрый посетитель был постоянным клиентом ресторана с 2001 года. Его семья позавтракала в ресторане, заказав кофе, какао и панкейки, а затем молча ушла. Убирая со стола, официанты заметили огромные чаевые и записку.

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«Большое вам спасибо за то, что вы продержались в это трудное время, — говорилось в записке. — Мы благодарны за вашу вкусную еду, теплые улыбки и отличную атмосферу… Пожалуйста, знайте, что мы очень ценим вас всех. Без Starving Artist лето не будет летом».

Оставивший чаевые посетитель, имя которого не раскрывают, попросил разделить сумму между всеми официантами, что и было сделано.

Увидев записку, несколько сотрудников даже заплакали, говорит Тейшейра. Владелец ресторана поделился, что время пандемии было серьезным испытанием для заведения. Никто из сотрудников не знал, откроется ли The Starving Artist in Ocean Grove снова.

Положение ресторана все еще остается шатким. Сейчас заведение получает меньше 50% обычной летней выручки.

«Но этот случай вернул нам веру в людей. Он заставил нас чувствовать удовлетворение от того, что мы делаем», — говорит Тейшейра.

Анна Лысенко

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