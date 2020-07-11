Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова

«Не могу сказать, что я следил за его журналистской деятельностью, ну были у него резонансные материалы…», — приводит в своем Facebook Голунов слова Навального в одном из его эфиров на YouTube.
«Никто не обязан запоминать чьим именем подписана заметка в газете, — продолжил Голунов. — Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым».
Журналист привел 7 материалов Сафронова, на которых основываются материалы Навального и его команды.
«Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят более смышленые блогеры», — констатировал Голунов.
«Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова. И заодно на моих текстах. Так будет честнее, и совсем нелицемерно», — призвал Голунов Навального.