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16:44 (мск), источник: Газета.Ру

Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова

Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в «Коммерсанте» и «Ведомостях».

Источник: РИА "Новости"

«Не могу сказать, что я следил за его журналистской деятельностью, ну были у него резонансные материалы…», — приводит в своем Facebook Голунов слова Навального в одном из его эфиров на YouTube.

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«Никто не обязан запоминать чьим именем подписана заметка в газете, — продолжил Голунов. — Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым».

Журналист привел 7 материалов Сафронова, на которых основываются материалы Навального и его команды.

«Многие считают, что новости растут на деревьях, а журналисты просто передаточное звено, тупая и ленивая обслуга, которых скоро заменят более смышленые блогеры», — констатировал Голунов.

«Вы просто удалите все свои посты, основанные на информации из текстов Ивана Сафронова. И заодно на моих текстах. Так будет честнее, и совсем нелицемерно», — призвал Голунов Навального.

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