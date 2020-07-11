Двадцать больниц в Москве перепрофилируют после работы с заразившимися коронавирусом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двадцать московских клиник перепрофилируют для плановой работы после лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Отвечаю на популярный вопрос: сколько covid-стационаров в Москве вернулись к обычному режиму работы, то есть к экстренной и плановой помощи. Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ им. Боткина, Спасокукоцкого, № 1 им. Пирогова, Демихова, № 31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн № 1, № 2, № 3, ГКБ № 29 им. Баумана, им. Жадкевича, № 51, № 17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница им. Рабухина», — написал Собянин.
Он уточнил, что суммарно перепрофилировано больше 9,6 тыс. коек. «Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — написал мэр.
Собянин добавил, что в Москве остаются 8,6 тыс. коек для лечения заболевших коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тыс. коек сейчас свободно.
«Что касается поликлиник, все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса», — заключил мэр.