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18:43 (мск), источник: ТАСС

Двадцать больниц в Москве перепрофилируют после работы с заразившимися коронавирусом

Мэр столицы Сергей Собянин также отметил, что в городе остаются 8,6 тыс. коек для лечения заболевших коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках.

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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двадцать московских клиник перепрофилируют для плановой работы после лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Отвечаю на популярный вопрос: сколько covid-стационаров в Москве вернулись к обычному режиму работы, то есть к экстренной и плановой помощи. Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ им. Боткина, Спасокукоцкого, № 1 им. Пирогова, Демихова, № 31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн № 1, № 2, № 3, ГКБ № 29 им. Баумана, им. Жадкевича, № 51, № 17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница им. Рабухина», — написал Собянин.

Он уточнил, что суммарно перепрофилировано больше 9,6 тыс. коек. «Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию», — написал мэр.

Собянин добавил, что в Москве остаются 8,6 тыс. коек для лечения заболевших коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тыс. коек сейчас свободно.

«Что касается поликлиник, все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса», — заключил мэр.

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