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21:27 (мск), источник: РИА Новости

Индийский актер Амитабх Баччан заразился коронавирусом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Индийский актер и звезда Болливуда Амитабх Баччан сообщил, что оказался больнице с коронавирусом.

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Источник: AP 2020

«Результат моего теста на COVID оказался положительным <…> меня отвезли в больницу <…> семья и работники прошли тестирование, ждут результатов», — написал он в своем Twitter.

Также актер попросил всех тех, кто за последние десять дней находился «в непосредственной близости» к нему, пройти тестирование на коронавирус.

Баччан — один из самых популярных актеров Индии, снявшийся во многих фильмах. Обладатель трех Национальных кинопремий и 11 премий Filmfare Awards (ежегодная премия Индии за достижения в кинематографе на хинди). Награжден высшими гражданскими наградами Индии: Падма Шри в 1984 году, Падма Бхушан в 2001 году и Падма Вибхушан в 2015 году. В 2013 году Баччан дебютировал на международном экране в фильме «Великий Гэтсби», где сыграл персонажа Мейера Вольфшейма.

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