Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут через четыре дня

На следующей неделе будут выписаны добровольцы, на которых испытывается вакцина от коронавируса. После выписки они смогут звонить медикам для консультации при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
«Через четыре дня первая группа добровольцев из 18 человек покинет стационар, отправится к своим родным и близким, но при этом у них останутся, конечно же, все телефоны врачей-исследователей, и при минимальном их подозрении, что вакцина могла так или иначе повлиять на их здоровье или что-то поменялось в их самочувствии, они, конечно же, смогут сразу связаться с врачом», — отметила специалист в комментарии РИА «Новости».
Если после выписки добровольцы обратятся к врачам, то с ними проведут консультации и окажут необходимую медицинскую помощь.
В середине июня стало известно, что Минздрав разрешил провести клинические испытания двух форм вакцины против COVID-19. Вакцину разработал исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В клинических исследованиях принимают участие свыше 30 человек.
Когда появится вакцина от коронавируса?
Испытания проводятся в госпитале Бурденко Минобороны России и в гражданском Сеченовском медуниверситете.
По словам директора Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовки Сергея Семитко, физическое состояние добровольцев не вызывает опасений — они хорошо переносят вакцинацию. Достоверные результаты проведения первой фазы испытаний на добровольцах будут только к концу июля.
Ранее директор Института фармации и трансляционной медицины того же университета Вадим Тарасов рассказал РИА «Новости», что в вакцине нет «частей коронавируса».
«Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически она не содержала в себе частей коронавируса, но принцип ее действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус», — пояснил эксперт.
По мнению главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, одобрение российской вакцины от нового типа инфекции произойдет к концу лета — началу осени.
«Мы сейчас активно работаем над запуском вакцины института Гамалеи. Считаем, что это, безусловно, крайне важно. Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре», — отметил он в эфире канала «Россия 1».
Глава фонда добавил, что именно вакцинация «позволит людям вообще не инфицироваться и не заболевать» коронавирусом.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что для детей будет разработана специальная вакцина от этого вируса.
«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — отметила чиновница в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова также обратила внимание, что у детей, которые уже вылечились от коронавируса, наблюдается формирование иммунитета.
Распространение коронавируса началось в конце прошлого года. Первые выявленные случаи были зафиксированы в китайском мегаполисе Ухань.
Сначала специалисты недооценивали уровень распространения заболевания и утверждали, что оно не перерастет в пандемию.
Однако уже в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что это именно пандемия, а не эпидемия с многочисленными очагами.
Сейчас вирус распространился по всему миру, больше всего затронув США. В этой стране зафиксировано более 3,3 млн случаев коронавируса, от заболевания скончались больше 137 тыс. американцев. Всего в мире зарегистрировано почти 13 млн случаев коронавируса, 565 тыс. умерли, свыше 7,4 млн человек выздоровели.
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