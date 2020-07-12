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03:04 (мск), источник: BFM.ru

Пандемия коронавируса ставит антирекорды. Можно ли говорить о второй волне?

Зафиксирован рекордный суточный прирост — 228 тысяч человек. Больше всего новых случаев выявляют в США, Бразилии, Индии и ЮАР. В странах, которые начали снимать ограничения, вновь начался рост заболеваемости.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:34 MSK, 12.07
Инфицировано720 547+6 611
28.06
6791
29.06
6719
30.06
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1.07
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3.07
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6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
28.0611.07
Скончалось11 205+188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
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6.07
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8.07
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9.07
176
10.07
174
11.07
188
28.0611.07
Выздоровело497 446+8 378
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
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6.07
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9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
28.0611.07
Инфицировано12 671 592+212 229
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
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5.07
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6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
28.0611.07
Скончалось563 841+4 402
28.06
4428
29.06
3024
30.06
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2.07
4888
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8.07
6105
9.07
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10.07
5431
11.07
5294
28.0611.07
Выздоровело6 975 227+141 128
28.06
103097
29.06
85291
30.06
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Источник: Reuters

Коронавирус ставит антирекорды. Начиная с середины июня в мире почти каждый день фиксировали более 150 тысяч случаев заражения, а 10 июля коронавирусом заразились 228 тысяч человек. Это рекордный суточный прирост за все время пандемии. Ранее в ВОЗ заявляли, что пандемия ускоряется.

Больше всего новых случаев выявляют в США, Бразилии, Индии и ЮАР. На эти страны приходится больше 75% всех заражений.

И хотя в Европе и Восточной Азии распространение COVID-19 замедлилось, в ВОЗ заявили, что в целом по миру коронавирус заражает все больше людей.

Из-за того, что антитела к вирусу сохраняются в организме около трех месяцев, а у некоторых они не вырабатываются вовсе, эксперты все чаще начинают говорить о второй волне пандемии.

Все представления о второй волне связаны с испанкой, говорят специалисты Центра доказательной медицины Оксфордского университета. Тогда было три фазы, и самой смертоносной оказалась вторая. Однако пока нет данных о том, как поведет себя COVID-19, говорит эпидемиолог, руководитель лаборатории клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова Сергей Киселев:

«То, что обсуждается, вообще, это такие идеи, которые основаны на предыдущем опыте человечества, на известных вирусах, на тех вирусах, с которыми люди сталкивались. Тот же самый коронавирус — четыре вида, которыми человечество постоянно болеет, там нет волн, человечество болеет постоянно. Он никакой не сезонный, без всяких волн, где-то, как-то наблюдаются его вспышки и так далее. Происходят сезонные вспышки гриппа того или иного штамма. Что будет с данным вирусом, никто не знает».

В странах, которые уже было начали снимать ограничения, сейчас вновь начался рост заболеваемости.

В Израиле после спада числа зараженных до минимума — новый рост, и притом рекордный с начала эпидемии, более тысячи человек за сутки. Сейчас там вернули часть ограничений и приостановили работу бизнеса. То же самое происходит в Южной Корее, Иране, Молдавии. Локальные вспышки фиксируют в Китае, Новой Зеландии и ряде других стран.

Пессимизм ученых вызывает и то, что до сих пор не удалось существенно продвинуться в лечении коронавируса.
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Как установили эксперты Института здоровья Фуджита в Японии, лекарства на основе фавипиравира оказались не слишком эффективными. В России на основе фавипиравира разработаны лекарства «Коронавир», авифавир и арепливир. Минздрав говорил об их эффективности в 90%.

В июне лекарства поставили в больницы 35 регионов России и в Белоруссию. О том, насколько существенно продвинулась медицина в лечении COVID-19, говорит кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:

«На сегодняшний день высокоэффективных противовирусных препаратов, специфических против коронавирусной инфекции, действительно нет. Пока из всех остается ремдесивир и, возможно, определенный тип интерферона, и то он под вопросом.

Самые первые эффективные вакцины, я думаю, мы увидим на рынке не раньше начала следующего года, может быть, в начале весны, в марте следующего года.

Почему? Потому что стадия клинических исследований занимает довольно много времени, и то я сейчас говорю о довольно сжатом режиме проведения этих клинических исследований. Опять же в каких-то странах, например в Китае и, возможно, России, мы увидим вакцину раньше, но надо понимать, что мы увидим препарат недоисследованный, по которому мы не будем знать точно ни о его эффективности и не будем гарантированно уверены в его безопасности».

Когда появится вакцина от коронавируса?

ВОЗ сообщила, что проводит клинические испытания еще нескольких препаратов. Вакцина от коронавируса тоже активно разрабатывается. В августе — сентябре российскими регуляторами будет одобрена одна из вакцин. Испытания проводят на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России и в гражданском Сеченовском медуниверситете.

В Минобороны рассказали, что испытания вакцины подходят к завершению — 13 июля добровольцам сделают вторую инъекцию для закрепления иммунитета и увеличения его продолжительности.

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