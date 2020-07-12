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04:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В России назвали самую безопасную страну для путешествий

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU назвал самую безопасную страну для путешествий в период пандемии коронавируса.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:37 MSK, 12.07
Инфицировано720 547+6 611
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Скончалось564 420+4 868
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Выздоровело6 980 671+144 107
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Источник: Reuters

По его словам, такой страной является Китай. «В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — сказал он.

Онищенко добавил, что в Индии тоже низкая заболеваемость, однако лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае.

Самая же плохая эпидемиологическая ситуация в Чили.
Геннадий Онищенко
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Возобновление международных недолетов

Собеседник издания подчеркнул, что также можно отправляться в отпуск в европейские страны, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждой стране. «Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов», — пояснил Онищенко, добавив, что Франция становится все более безопасной для туристов.

По словам бывшего главного санитарного врача России, возобновлять перелеты необходимо — это поможет развивать экономику.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что процесс снятия введенных на фоне пандемии ограничений и возобновления международного авиасообщения в России начнется 15 июля. С этого дня авиационные власти будут проводить переговоры с другими странами по вопросу восстановления перевозок.

Туризм после пандемии коронавируса

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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