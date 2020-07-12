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06:52 (мск), источник: Российская газета

Психолог рассказал, как COVID-19 изменил мысли и сознание людей

Сейчас, когда в регионах снимают ограничительные меры, и люди постепенно возвращаются к привычному ритму жизни, «Российская газета» решила выяснить у психолога, как период самоизоляции повлиял на каждого из нас.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

О том, что происходит с человеком, когда он переживает кризис, не разучились ли мы общаться вживую и как теперь будем относиться к своему здоровью, «РГ» рассказал специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников.

Мы стали больше ценить работу

Пандемия коронавируса резко изменила нашу жизнь. Георгий, что происходит с человеком в стрессовой ситуации и после того, как она заканчивается?

Георгий Солодовников: Личность имеет множество уровней со своим потенциалом. Если быть точным, их три: биологический, социальный и экзистенциальный. Последний — это уровень личностных смыслов, ценностей, идеологии. Когда первый и второй исчерпали свой запас, в игру вступает логос — индивидуальный смысл жизни человека, который, перекрывая первые два уровня, дает необходимую энергию для преодоления кризисов.

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У экзистенциального психолога Виктора Франкла есть известная книга «Сказать жизни: «Да». В ней он в подробностях рассказывает о своем заключении в концлагере. Будучи узником, Франкл продолжал развивать подход, суть которого состоит в том, что крепкий телом, но не имеющий смысла жизни человек погибает. То же самое и сейчас: если человек не знает, зачем, ради чего ему преодолевать кризис, то будет тяжко. Однако не у всех экзистенциальная сфера активируется. Многие падают духом.

А кто-то, напротив, начинает понимать, для чего ему жить. Когда все закончится, люди реально могут измениться: кто-то поймет, что всегда мечтал быть ландшафтным дизайнером, а не сидеть в офисе за символическую зарплату. Одно точно могу сказать: мы стали больше ценить работу и личное пространство.

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Почему именно это?

Георгий Солодовников: Люди увидели, что работу легко потерять, а она, как оказалось, разбавляет домашний быт. С нее можно уйти домой, а из дома вернуться на работу — и в этом есть гармония. Молчу о том, что много у кого начались финансовые проблемы из-за сокращений и закрытия предприятий.

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У нас появилось личное пространство

За время самоизоляции многие устали друг от друга. Теперь, наверное, будут ценить одиночество?

Георгий Солодовников: Да, люди начали ценить личное пространство, возможность насладиться одиночеством. То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться. Не погулять, дома не побыть одному.

Люди устали друг от друга. В апреле-мае было очень много обращений, связанных с трудностями в семье, разводами. Сейчас их меньше.

Личное пространство в семье находят благодаря общению: говоришь жене, чтобы час тебя не трогала, и она не трогает. Договор и компромисс — верх эволюции человека.

Долго ли будем ценить личное пространство, сказать трудно. Все зависит от характера человека. Если вы интроверт, предпочитаете уединение и тишину, а самоизоляция и нахождение под одной крышей со всеми членами семьи для вас пытка, то вы, вероятно, дорожить возможностью побыть наедине с собой будете пуще прежнего.

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Не разучимся ли мы общаться с менее знакомыми людьми?

Георгий Солодовников: Думаю, когда есть интернет, то общение поддерживается. Коммуникативный навык не ослабевает.

Другое дело, может быть непривычно тактильное взаимодействие: рукопожатия, объятия, какие-то невербальные сообщения. Для многих прикосновения — это важно, особенно среди друзей, партнеров. Кто-то жить не может без обнимашек.

Считаю, что все просто поумнеют в плане соблюдения личной гигиены, но обниматься и здороваться будут не меньше. Не думаю, что стоит закреплять социальную дистанцию. У нас же не вечный карантин. Но если кто-то болеет, то все уже точно знают, что делать.

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Ценности covid-поколения

Георгий, как вы думаете, нужно ли будет, как раньше, напоминать людям мыть руки?

Георгий Солодовников: Что-что, а как правильно и часто надо мыть руки мы все теперь долго не забудем.

А правила социальной дистанции помогли людям в налаживании коммуникации и личностных границ. Когда я говорил знакомым и друзьям, что не здороваюсь, они относились с пониманием.

Думаю, навык выстраивания личностных границ закрепится. Иногда неудобно сказать человеку: «стоп», «это мое — это твое» и прочее. А в период карантина этому способствовала сама ситуация («я не здороваюсь»). Такое умение стоит сохранить.
Георгий Солодовников

Это очень хорошо, ибо у нас в культуре не особо принято оберегать свои границы. Что поделать, отголоски коллективизма.

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Существует теория, по которой ценности поколения определяют глобальные события, выпавшие на период взросления человека. Пандемия сыграет свою роль в этом?

Георгий Солодовников: Интересно, что пока не было вируса, то улица, природа, путешествия не особо интересовали людей. Как только сказали: «Сидите дома!», то всех так и потянуло прогуляться. Это и есть психология изоляции: то, что не запрещено, никому не интересно. Если же хочешь приковать к чему-то внимание — запрети это.

Думаю, covid-поколение будет больше гулять, проводить время на свежем воздухе. И еще. Коронавирус — беда, которая объединяет. Все эти акции в поддержку врачей, пожилых людей, дистанционные уроки, общая атмосфера Человечества против вируса — мощный гуманистический стимул. И это здорово.

Будем ли мы сильнее опасаться заболеть гриппом или простудой?

Георгий Солодовников: Безусловно, изменилось отношение к болезням. Не думаю, что будет страх. Он есть там, где неизвестность. А про вирусы мы теперь знаем если не все, то очень многое.

Видео
Мир неустойчивых людей: психологические последствия карантина. Алексей Захаров

Посмотрите сколько информации появилось, сколько исследований провели. Это отличный опыт, который останется у человечества на службе еще очень долго.

Главное, видеть цель

Давайте подведем итоги. Так какие советы вы дадите людям?

Георгий Солодовников: Подводя итоги, скажу то, что говорят после каждого кризиса в России. Объективно оценивайте наше государство и его энтузиазм в отношении поддержки граждан.

Необходимость держать дистанцию 1,5 метра — это отличный тренажер для развития навыка выстраивания индивидуально-психологических границ и умения договариваться.

И, наконец, всегда стоит помнить, ради чего переживать кризис. Будь то карантин, падение цен на нефть или перестройка — все преодолимо. Была бы цель.

Елена Ершова

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