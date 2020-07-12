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09:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Больше всего заражений зафиксировано на Чукотке: там за 2019 год было выявлено 136,9 новых случаев заболеваний на 100 тысяч населения. Соответствующий рейтинг опубликовал RT.

Источник: РИА "Новости"

На втором места оказалась республика Тува — там врачи диагностировали 119,3 случая заражения на 100 тысяч, а в Кемеровской области — 93,7. В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано по 22,6 и 25,9 инфицированный на 100 тысяч населения соответственно. Самым здоровым регионом оказался Ненецкий автономный округ. Там было зафиксировано всего 4,6 случая туберкулеза на 100 тысяч.

Всего за 2019 год в России было впервые выявлено 60,5 тысячи случаев заражения. 7,5 тысячи пациентов с туберкулезом умерли.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что из-за эпидемии коронавируса может увеличиться и число больных туберкулезом. По его словам, это может произойти из-за «беспризорности фтизиатрической службы».

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