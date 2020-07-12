10:54 (мск), источник: Коммерсантъ
В России за сутки выявлено 6615 заразившихся коронавирусом, всего — 727 162
За последние сутки зарегистрировано 6615 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Накануне прирост составил 6611 человек. Общее число заболевших достигло 727 162.
Умерли за последние сутки 130 человек, общее число погибших достигло 11 335. Выздоровели 3615 человек, за все время — 501 061.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 277,7 тыс. человек. За последние сутки провели 322 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 23 млн исследований.
В России и других странах мира ведутся исследования по созданию вакцины от коронавируса. Минобороны совместно с одним из научных центров уже приступило к завершающей стадии клинических испытаний. Ведомство сообщило, что у добровольцев выработался иммунитет. Также успешно прошли испытания на добровольцах в Сеченовском университете.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил что о 17 исследованиях по перспективным вакцинам. По его словам, в России вакцинация будет добровольной.