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10:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 6615 заразившихся коронавирусом, всего — 727 162

За последние сутки зарегистрировано 6615 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:50 MSK, 12.07
Инфицировано727 162+6 615
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
28.0611.07
Скончалось11 335+130
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
28.0611.07
Выздоровело501 061+3 615
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
28.0611.07
Инфицировано12 721 778+213 929
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
28.0611.07
Скончалось565 219+4 759
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
28.0611.07
Выздоровело7 006 407+115 493
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
28.0611.07
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Источник: Агентство «Москва»

Накануне прирост составил 6611 человек. Общее число заболевших достигло 727 162.

Умерли за последние сутки 130 человек, общее число погибших достигло 11 335. Выздоровели 3615 человек, за все время — 501 061.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 277,7 тыс. человек. За последние сутки провели 322 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 23 млн исследований.

В России и других странах мира ведутся исследования по созданию вакцины от коронавируса. Минобороны совместно с одним из научных центров уже приступило к завершающей стадии клинических испытаний. Ведомство сообщило, что у добровольцев выработался иммунитет. Также успешно прошли испытания на добровольцах в Сеченовском университете.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил что о 17 исследованиях по перспективным вакцинам. По его словам, в России вакцинация будет добровольной.

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