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12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Тысячи туристов в Сочи перестали соблюдать запреты властей

Тысячи туристов, приехавших на отдых в Сочи, перестали соблюдать запреты властей, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Многие из мер безопасности оказались невыполнимы, сообщает в воскресенье, 12 июля, «Кавказский узел».

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Источник: Reuters

Корреспондент издания проинспектировала курорты Красной Поляны, пляжи, кафе, парки и прогулочные набережные и убедилась в том, что практически никто из туристов и жителей города не соблюдает действующий в Краснодарском крае режим повышенной готовности. Тот предписывает, что жители и гости края должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

«По правилам только родители имеют право находиться вместе, бабушки и дедушки детей уже обязаны соблюдать дистанцию. Но людям этого не объяснишь. Они не понимают и делают по-своему. Мы не можем заставить людей соблюдать масочный режим на пляже», — пожаловалась директор пляжа «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.

Сотрудники сферы обслуживания Сочи рассказывают о большом наплыве туристов, не соблюдающих меры безопасности. Это касается и кафе, и торговых помещений, и гостиниц.
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«Люди идут нескончаемым потоком. Масок ни на ком нет, дистанция не соблюдается и никто за этим, как раньше, не следит», — рассказала Ирина Ласкутова, работающая продавцом в торговом центре «Море Молл».

Спрос на железнодорожные и авиабилеты в Сочи в июле вырос в два раза по сравнению с июнем этого года. Сотрудник городской мэрии сообщил, что число туристов в городе соответствует аналогичному периоду прошлого года (когда Сочи посетили, по официальным данным, 830 650 человек). По словам чиновника, «соблюдение социальной дистанции и масочного режима находится в зоне ответственности самих туристов».

Ранее в сети появились кадры с забитыми под завязку пляжами в Адлерском районе Сочи.

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