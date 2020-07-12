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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открывшиеся рестораны Нью-Йорка пожаловались на крыс

Грызуны подбираются к летним площадкам.

Ресторанам и кафе Нью-Йорка после длительного карантина разрешили открыть летние площадки. Но здесь хозяев и посетителей ожидала серьезная неприятность: крысы.

Мегаполисы США жалуются на нашествие крыс не первый год. Больше всего грызунов наблюдают в Чикаго, на втором месте — Лос-Анджелес. Нью-Йорк — в пятерке пострадавших городов.

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Крысы не только забираются в мусорные баки, но и подкрадываются к летним площадкам, где собирают крошки и объедки. Это отпугивает клиентов заведений.

«Прошлым вечером крыса пробежала прямо по обуви клиента, я представляю себе его реакцию», — рассказал в комментарии NBC New York Джакомо Романо, владелец итальянского ресторана Ciccio в Сохо.

Владельцы ресторанов просят городские власти активизировать санитарно-гигиенические мероприятия во время напряженного летнего сезона.

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Анна Лысенко

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