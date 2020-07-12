12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Открывшиеся рестораны Нью-Йорка пожаловались на крыс
Грызуны подбираются к летним площадкам.
Ресторанам и кафе
Мегаполисы США жалуются на нашествие крыс не первый год. Больше всего грызунов наблюдают в Чикаго, на втором месте — Лос-Анджелес.
Крысы не только забираются в мусорные баки, но и подкрадываются к летним площадкам, где собирают крошки и объедки. Это отпугивает клиентов заведений.
«Прошлым вечером крыса пробежала прямо по обуви клиента, я представляю себе его реакцию», — рассказал в комментарии NBC New York Джакомо Романо, владелец итальянского ресторана Ciccio в Сохо.
Владельцы ресторанов просят городские власти активизировать
Анна Лысенко