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15:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученый сообщил о росте заразности нового коронавируса

Коронавирус стал более заразным — почти на треть — из-за мутации ДНК, сообщают гонконгские ученые.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:34 MSK, 12.07
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Источник: РИА "Новости"
Сейчас каждый носитель SARS-CoV-2 может передать инфекцию еще четырем людям, а раньше — только двум или трем. Незадолго до этого рост заразности коронавируса подтвердила математическая модель российских исследователей из Новосибирска. Вирус начинает более эффективно проникать в клетку и преодолевать механизмы защиты.
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Мутации ДНК привели к росту заразности коронавируса нового типа на 30%, сообщил декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг. Его слова передает South China Morning Post.

Каждый зараженный коронавирусом человек может теперь передать инфекцию четырем другим, отметил ученый, дававший консультации властям по поводу пандемии. При этом в марте один носитель SARS-CoV-2 мог заразить 2,5−3 человек. Мутировал самый распространенный штамм коронавируса.

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи ранее также допускал, что коронавирус может мутировать и его вирулентность может возрасти.

При этом он отметил, что наука не может с точностью сказать, становится ли вирус более опасным из-за мутации, вызывая более серьезные проблемы со здоровьем.

Рост заразности коронавируса подтверждают и российские ученые — в пользу этой гипотезы свидетельствует построенная в Новосибирске математическая модель.

«Мутация вируса увеличивает эффективность его проникновения в клетку, преодоления им соответствующих клеточных барьеров и механизмов защиты, что приводит к повышению заразности в 2,5−8 раз», — заявили в Сибирском отделении Российской Академии наук.

Ученые также отмечают, что смертность от коронавирусной инфекции падает — теперь цифры составляют 2−3% против 10% погибших в начале пандемии.

Всего в мире найдено шесть разновидностей коронавируса SARS-CoV-2 — таких результатов ученые добились, проведя анализ 10,4 тыс. его штаммов. Скорость мутации коронавируса напоминает аналогичный показатель у обычного гриппа.

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При этом высокая заразность коронавируса — самое его опасное свойство, об этом в мае сообщил китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань. SARS-CoV-2 передается от человека к человеку легче сезонного гриппа и распространяется быстрее ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила жителей России, что всем придется жить в условиях пандемии коронавируса не только летом, но и дольше.

По ее словам, вероятно, соблюдать введенные в стране правила и носить маски и перчатки придется летом в жару. Это необходимо для снижения рисков заражения.

28 июня президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что страна сможет покончить с коронавирусом «достойно и с минимальными потерями». Он полагает, что Россия в борьбе с COVID-19 выстоит и все переживет. «Но какой ценой?» — сказал Путин.

При этом поможет стране выйти из трудностей все, что было сделано ранее. В качестве примера Путин назвал рост экспорта, промышленности и запас денежных средств. «И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями», — заключил президент.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1−2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

В апреле глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в 75% случаев коронавирус протекает в бессимптомной или легкой форме. По ее словам, вирус заразен, но меньше, чем другие вирусы. Скворцова отметила, что 45% — это бессимптомные случаи заражения, 30% — проходят как обычный ОРВИ.

В том же месяце ученые из немецкого Университета Бонна установили наиболее вероятный путь передачи коронавирусной инфекции. Вирусологи провели эксперимент: они взяли образцы с дверных ручек и других предметов. Затем попытались культивировать вирус в лаборатории, но не нашли признаков живого вируса в образцах. Стало понятно, что сценарий передачи инфекции через контакт с предметами маловероятен.

Специалисты выяснили, что серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы после массовых мероприятий. Таким образом, самый вероятный способ передачи болезни — непосредственно через близкое общение с зараженным.

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