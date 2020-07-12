Немецкие ученые установили, что переболевшие COVID-19 теряют антитела

По его данным, снижение количества антител было обнаружено по результатам анализов крови первых пациентов с коронавирусом в Германии, которые в конце января проходили лечение в мюнхенской клинике Швабинг.
«По результатам специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с высоким уровнем безопасности, мы наблюдаем сокращение количества нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов», — заявил Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфекционных болезней клиники Швабинг.
В то же время он отметил, что-то, насколько это влияет на долгосрочный иммунитет, пока остается предметом спекуляций. Тем не менее, по словам Вендтнера, результаты исследования свидетельствуют о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться повторно.
Как отмечает телеканал, к аналогичным выводам ранее пришли и китайские ученые, которые сообщили, что у людей, перенесших коронавирус, спустя время существенно сокращается количество антител. В особенности сильное снижение количества антител наблюдалось у тех, кто перенес заражение без симптомов. Исследование китайских ученых было опубликовано ранее в журнале Nature Medicine.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.