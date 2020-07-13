Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
09:35 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Комары считаются большой летней проблемой для россиян, но не самой страшной. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала в интервью радио Sputnik о самом страшном гнусе.

Источник: Hans/СС0

Гнусом ученые называют совокупность кровососущих летающих насекомых. Самыми известным из них являются комары, но они далеко не самые страшные, считает доктор биологических наук Светлана Рославцева. По ее мнению, летом для россиян наибольшей головной болью являются мошки.

Новость
Жительница Норвегии наловила ведро комаров

«В состав понятия гнус, кроме комаров, входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области. В южных регионах с 3 июля повышается их численность и где-то продолжается в течение месяца», — рассказала специалист.

На территории России нет вида мошек, которые переносят опасные заболевания, но они все равно могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, рассказала радио Sputnik Светлана Рославцева.

«Защита от мошек — это длинные рукава, длинные брюки и так далее. Еще надо использовать репелленты. Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырех часов, обычно даже менее. Россказни, что репеллент защитит на 9 и более часов не соответствуют действительности», — рассказала заведующая лабораторией в интервью радио Sputnik.

В Москве объявили охоту на комаров
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июля© Ньюстюб
 ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Вот кто дал показания против Фургала
Путин: летальность от COVID-19 в РФ ниже, чем в других странах
В России выявили 6537 новых случаев COVID-19
Аномальное похолодание ожидается в европейской части России
Как российский полюс холода превратился в полюс жары
Немецкие ученые: переболевшие COVID-19 теряют антитела
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
Здоровье
Как правильно пить минеральную воду? Проект «Здоровье Mail.Ru» спросил у экспертов, какая минеральная вода полезна, можно ли ее пить каждый день, используют ли ее при лечении ожирения или стресса, и как ее выбрать?
Hi-Tech
Как строили в СССР (вы такого не видели) Технологии в архитектуре
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 270
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 174
Курить , выпить и ругаться нельзя !! 78
Вопрос -(дневной ) 73
Кино
29-летняя дочь Ван Дамма снялась в фильме Александра Невского Бьянка Ван Дамм исполнила в картине главную роль
Новости партнеров
Минкомсвязь приветствует открытие офиса Телеграма в России
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Российское дистанционное образование получило признание G20
Дети
33-летняя Юлия Савичева собирается снова стать мамой Как рождение ребенка изменило жизнь ее семьи
Леди
Светлана Ходченкова показала игривые фото в одной рубашке Актриса восхитила сеть длинными и стройными ногами.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ефремов уже почти при смерти
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь