Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ивуарийские акробаты выполняют потрясающие трюки Группа молодых людей, приехавших из Абиджана, продемонстрировала свои навыки акробатического танца
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители США пожаловались на нашествие поденок (видео)

В этом году рои этих насекомых необычно большие.

В США наблюдают необычное нашествие поденок — насекомых с тонкими прозрачными крыльями и двумя длинными хвостовыми нитями, которые распространены по всему земному шару.

В период размножения поденки летают роями. В США этот период приходится на июнь и июль. В этому году рои необычно большие, говорят местные жители. Очевидцы поделились роликами, записанными в Миннесоте, Айове и других штатах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Миннесоте насекомые «оккупировали» заправочную станцию, а в городе Берлингтон в Айове от поденок пришлось чистить автомобили.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первое странное «нашествие» в США. Ранее американцы пожаловались на гигантских ядовитых жаб, шершней-убийц и огромных мотыльков.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин: летальность от COVID-19 в РФ ниже, чем в других странах
В России число случаев коронавируса превысило 730 000
Аномальное похолодание ожидается в европейской части России
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
Здоровье
Как правильно пить минеральную воду? Проект «Здоровье Mail.Ru» спросил у экспертов, какая минеральная вода полезна, можно ли ее пить каждый день, используют ли ее при лечении ожирения или стресса, и как ее выбрать?
Hi-Tech
Как строили в СССР (вы такого не видели) Технологии в архитектуре
Авто
Российский авторынок опустился на пятое место в июне Относительно мая Россия откатилась на одну позицию
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Российское дистанционное образование получило признание G20
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Подсчитан реальный доход Ефремова в месяц
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Уже не "Пуговка". Она стала роковой блондинкой
Леди
Почему россияне скупают подделки люксовых брендов В России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь