10:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жители США пожаловались на нашествие поденок (видео)
В этом году рои этих насекомых необычно большие.
В США наблюдают необычное нашествие поденок — насекомых с тонкими прозрачными крыльями и двумя длинными хвостовыми нитями, которые распространены по всему земному шару.
В период размножения поденки летают роями. В США этот период приходится на июнь и июль. В этому году рои необычно большие, говорят местные жители. Очевидцы поделились роликами, записанными в Миннесоте, Айове и других штатах.
В Миннесоте насекомые «оккупировали» заправочную станцию, а в городе Берлингтон в Айове от поденок пришлось чистить автомобили.
Это не первое странное «нашествие» в США. Ранее американцы пожаловались на гигантских ядовитых жаб, шершней-убийц и огромных мотыльков.
Анна Лысенко