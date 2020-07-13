Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
10:48 (мск), источник: Ведомости

В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек

За последние сутки в России зафиксировано 6537 новых случаев COVID-19, передал оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:43 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
29.0612.07
Скончалось11 439+104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
29.0612.07
Выздоровело504 021+2 960
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
29.0612.07
Инфицировано12 910 357+190 329
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
29.0612.07
Скончалось569 128+3 950
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
29.0612.07
Выздоровело7 116 957+111 505
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
29.0612.07
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

В 25,6% новых случаев у заболевших не наблюдались симптомы COVID-19. С начала пандемии коронавирус обнаружен у 733 699 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется третью неделю подряд.

Прирост умерших за минувшие сутки составил 104 пациента с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Всего с начала пандемии скончались 11 439 заболевших коронавирусной инфекцией.

За весь период выздоровели 504 021 человек, из них 2960 — за прошедшие сутки. Лечение продолжают получать 218 239 заразившихся.

Москва среди российских регионов традиционно лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. Прирост новых случаев за минувшие сутки составил 672. Всего коронавирус в столице подхватили более 230 000 человек, из них 4168 умерли (25 человек — за прошедшие сутки). Число выздоровевших в Москве увеличилось почти до 165 000 человек (прирост за день — 394). Число активных случаев сократилось до 60 907.

Путин раскрыл, как России удалось ответить на вызов эпидемии
Во время загрузки произошла ошибка.
11:02 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.07
 Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов
В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек
Путин: летальность от COVID-19 в РФ ниже, чем в других странах
Аномальное похолодание ожидается в европейской части России
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)
Жители США пожаловались на нашествие поденок (видео)
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Как строили в СССР (вы такого не видели) Технологии в архитектуре
Авто
Российский авторынок опустился на пятое место в июне Относительно мая Россия откатилась на одну позицию
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
Малышева бросила все и срочно улетела в США. Вот с чем это связано
Нецензурный пост удалили, но штраф придется заплатить
Невольно задумаешься, чего видел больше: правды или фейков?
Выводы сделаны? Мнение экспертов о прошедшем онлайн-голосовании
Популярные темы на «Детях»
Неприятно... 179
Муж перестал помогать 160
Обиды на что?! 109
Добрый день, подскажите что можно взять с собой на борт самолета детям 7 и 12 лет. 99
Леди
Почему россияне скупают подделки люксовых брендов В России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице.
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь