10:48 (мск), источник: Ведомости
В России число заразившихся коронавирусом превысило 730 000 человек
За последние сутки в России зафиксировано 6537 новых случаев COVID-19, передал оперативный штаб.
В 25,6% новых случаев у заболевших не наблюдались симптомы COVID-19. С начала пандемии коронавирус обнаружен у 733 699 человек. Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев фиксируется третью неделю подряд.
Прирост умерших за минувшие сутки составил 104 пациента с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Всего с начала пандемии скончались 11 439 заболевших коронавирусной инфекцией.
Москва среди российских регионов традиционно лидирует по числу случаев заболевания COVID-19. Прирост новых случаев за минувшие сутки составил 672. Всего коронавирус в столице подхватили более 230 000 человек, из них 4168 умерли (25 человек — за прошедшие сутки). Число выздоровевших в Москве увеличилось почти до 165 000 человек (прирост за день — 394). Число активных случаев сократилось до 60 907.