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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали, как стать «художником» за 5 минут (видео)

Главное — творческий подход.

Творить искусство можно из чего угодно, если есть настроение и творческий подход, уверены авторы одного из блогов о всевозможном креативе. Например, из розы получается потрясающий фламинго, а из ножа для хлеба — морские волны.

В блоге поделились роликом, в котором подсказывают, как развлечь себя или детей необычным творчеством с помощью подручных средств.

Ранее не менее впечатляющий подход продемонстрировах художник Брэдли Харт из Нью-Йорка. Он рисует картины внутри пузырчатой пленки, наполняя ячейки краской с помощью шприца. Затем пленку с краской он аккуратно приклеивает к холсту.

Анна Лысенко

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