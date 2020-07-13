11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали, как стать «художником» за 5 минут (видео)
Главное — творческий подход.
Творить искусство можно из чего угодно, если есть настроение и творческий подход, уверены авторы одного из блогов о всевозможном креативе. Например, из розы получается потрясающий фламинго, а из ножа для хлеба — морские волны.
В блоге поделились роликом, в котором подсказывают, как развлечь себя или детей необычным творчеством с помощью подручных средств.
Ранее не менее впечатляющий подход продемонстрировах художник Брэдли Харт из
Анна Лысенко