Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по историиСегодня, 13 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории. Проверить свои знания, ответив на вопросы из вариантов ЕГЭ, мы предлагаем и вам
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
8Московский зоопарк. Изоляция
13:34 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые предупредили о недолговечности иммунитета к коронавирусу

На иммунитет против коронавируса рассчитывать нельзя, предупреждают британские специалисты — уровни антител начинают падать уже спустя три недели после первых симптомов, а через пару месяцев возможно повторное заражение. Вакцина, вероятно, будет иметь тот же эффект, поэтому прививаться придется регулярно.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:43 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
30.0613.07
Скончалось11 439+104
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
30.0613.07
Выздоровело504 021+2 960
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
30.0613.07
Инфицировано12 910 357+190 329
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
30.0613.07
Скончалось569 128+3 950
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
30.0613.07
Выздоровело7 116 957+111 505
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
30.0613.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Иммунитет к SARS-COV-2 держится всего несколько месяцев, после чего возможно повторное инфицирование, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона. Исследование пока не рецензировалось, с препринтом можно ознакомиться на сервисе MedRxiv.

Исследователи наблюдали за почти сотней пациентов и медработников. Как оказалось, уровни антител, способных защитить от вируса, достигают пика примерно спустя три недели после появления первых симптомов, а затем стремительно снижаются.

У 60% больных наблюдался мощный иммунный ответ, однако спустя три месяца такое же количество антител наблюдалось только у 17%.
Читайте также
Удар по лимфоцитам: COVID вызывает длительные сбои работы иммунитета

Уровни антител были выше и оставались высокими дольше у тех, кто переносил болезнь тяжелее. По всей видимости, это связано с более высокой вирусной нагрузкой и, соответственно, с более активной выработкой антител.

В среднем за это время количество антител у переболевших снизилось в 23 раза, в некоторых случаях они были не обнаружены.

«У людей вырабатывается закономерная реакция на вирус, но она ослабевает в течение короткого периода времени , — говорит доктор Кэти Дурс, ведущий автор исследования. — То, сколько продержится иммунитет, зависит от уровня антител на пике».

Результаты ставят определенные вопросы относительно вакцины и выработки коллективного иммунитета.

У иммунной системы есть множество способов борьбы с коронавирусом.

Но если антитела — основная линия обороны, то неминуема новая волна заражений и неизвестно, сколько продержится иммунитет от вакцины.
Читайте также
Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19

«Инфекция показывает, как будут вырабатываться антитела, — поясняет Дурс. — И, раз их уровень снижается через два-три месяца, возможно, после вакцинации будет происходить то же самое. Одного укола может быть недостаточно».

Эксперименты с вакцинами в Оксфордском университете показали, что у вакцинированных макак уровни антител были ниже, чем у людей, пострадавших от коронавируса. И, несмотря на вакцинацию, животные все равно заражались и передавали вирус.

Помимо SARS-COV-2, есть еще четыре типа коронавируса, широко циркулирующие в популяции. Все они вызывают симптомы простуды.

Читайте также
Ученый сообщил о росте заразности нового коронавируса

«Вот что мы знаем о коронавирусах: люди могут часто заражаться повторно, — говорит Стюарт Нил, соавтор исследования. — Это значит, что иммунитет, который вырабатывается у переболевших, недолговечен. Похоже, это распространяется и на SARS-COV-2».

Исследование добавляет доказательств того, что иммунитет к SARS-COV-2 недолговечен, подтверждает вирусолог Джонатан Хини из Кембриджского университета.

«Это еще один гвоздь в гроб идеи коллективного иммунитета, — говорит он. — Я не могу выразить, насколько важно, чтобы общественность понимала, как плохо заразиться этим вирусом. Некоторые люди, особенно молодежь, стали относиться к риску заражения беспечно, считая, что это будет способствовать развитию коллективного иммунитета. Они подвергают риску не только себя, но и близких — при повторном заражении возможно более тяжелое течение болезни».

Однако, считает иммунолог Арне Акбар, антитела — лишь часть истории.

Растет пласт доказательств, что Т-клетки, которые вырабатываются для борьбы с простудой, тоже могут защитить человека. Пациенты, чей организм борется с вирусом с помощью Т-клеток, не нуждаются в высоких уровня антител, говорит он.
Читайте также
«Тихий иммунитет»: настоящее количество зараженных коронавирусом сильно недооценили

В целом, работа показала, что антитела не защищают человека достаточно долго, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета, и защита, которую дают вакцины, тоже, скорее всего, будет недолговечной, подводит итог профессор Робин Шатток, работавший в Имперском колледже Лондона над созданием вакцины.

«Тем не менее, мы ожидаем, что повторная инфекция будет менее тяжелой, так как у человека останется некоторое количество антител», — говорит он.

Стоит иметь в виду, что повторно инфицированные пациенты будут заразны, поэтому они будут представлять угрозу для окружающих.

Исследователи надеются, что удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше, чем у иммунитета, сформировавшегося после болезни. Они рассматривают вариант с регулярной иммунизацией, как та, что ежегодно проводится от гриппа.

Борьба с COVID-19: что такое коллективный иммунитет
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июня© Ньюстюб
 Джон Траволта сообщил о смерти жены
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
Путин поручил продлить нацпроекты до 2030 года
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)
Путин отметил запрос общества на качественную работу властей
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Только 1% людей может найти пингвина. А вы нашли?
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Для смартфонов скоро появится суперзарядка Ждем нового рекорда по скорости зарядки гаджетов
Горячие темы на Авто
Хабаровск 11.07.2020 271
Клуб любителей пятницы. Пошалим? 174
Курить , выпить и ругаться нельзя !! 78
Вопрос -(дневной ) 75
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
39-летняя Натали Портман в третий раз станет мамой (фото) Сама актриса пока ничего не комментирует
Леди
Как носить бермуды, кроп-топы и сарафаны в пол (фото) Мы нашли идеи для образов на любой вкус в сезонных лукбуках.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ефремов уже почти при смерти
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь