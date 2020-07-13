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14:06 (мск), источник: Газета.Ру

Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19

Некоторые люди практически не могут заразиться коронавирусом нового типа — в этом уверен российский иммунолог Николай Крючков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: AFP 2020
По его словам, это обладатели врожденного сильного иммунитета — который зависит от генетических мутаций определенных частей ДНК. Кроме того, на вероятность заразиться влияет группа крови и ранее перенесенные человеком заболевания. Подробнее о факторах, снижающих риск заболевания COVID-19, — в материале «Газеты.Ru».
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Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о факторах, значительно снижающих риск заразиться коронавирусом. По его словам, в первую очередь к категории людей, которым не грозит COVID-19, относятся те, кто обладает сильным врожденным иммунитетом. «При относительно небольшой вирусной “дозе” такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм», — пояснил эксперт газете «Комсомольская правда».

Кроме того, низкий риск заразиться коронавирусом у людей, обладающих сильным организмом, — в таком случае вероятность формирования тромбов и возникновения других осложнений инфекции, в частности, цитокинового шторма (гиперреакция иммунной системы), сводится к нулю. При этом даже в случае заражения у пациентов с устойчивым организмом болезнь, как правило, протекает практически незаметно, убежден Крючков.

Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается.
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Как выяснили ученые, сила иммунной системы и организма в целом зависит от генетических особенностей человека. «Почему одни заражаются, болеют тяжело, а другие — нет? Одно из объяснений: индивидуальные генетические особенности человека, в том числе определяющие работу определенных ферментов, в частности — ангиотензинпревращающего фермента (АПФ2)», — рассказал ТАСС глава лаборатории молекулярной генетики человека Белгородского государственного национального исследовательского университета Михаил Чурносов.

Он пояснил, что АПФ2 — это особый фермент, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. При этом его следы находятся во всех тканях организма — в том числе и в легких.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» иммунолог Мария Польнер, коронавирус, проникая в клетку, соединяется с АПФ2. «Появилась теория, что более тяжелое течение инфекции может быть связано с повышенной концентрацией АПФ2, а менее тяжелое, соответственно, — с пониженной. Проводились исследования, в которых выяснялось, от чего зависит количество фермента», — уточнила она.

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«Исследователи изучили уже множество факторов, которые могут играть роль в концентрациях АПФ2. В том числе изучалось использование ингибиторов АПФ и антагонистов минералокортикоидных рецепторов (лекарственные средства — “Газета.Ru”), наличие хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистых заболеваний», — также подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» инфекционист Екатерина Степанова.

Ранее группа вирусологов под руководством профессора Оксфордского университета в Великобритании Пола Кленермана определила, что количество АПФ2 связано с двумя генами врожденной иммунной системы — IFNL3 и IFNL4.

Их поведение в свою очередь зависит от того, как был устроен другой участок ДНК, который расположен на 19-й хромосоме человека.

В этом сегменте генома может находиться три разных типа мутаций. Они значительно меняют то, как организм реагирует на проникновение любого типа вируса в организм.

Между тем специалист в области биотехнологий и генной инженерии Николай Дурманов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что вскоре, помимо тестов на наличие самого коронавируса и на антитела к нему, в мире начнут проводить и тесты на гены иммунной системы — таким образом можно будет определить, насколько вероятно заражение COVID-19 у того или иного человека.

Тем временем ученые также выяснили, что меньше всего умерших от коронавируса — среди пациентов с первой группой крови.

В то же время 15 мая глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что реже всего COVID-19 заражаются обладатели четвертой группы крови.

Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая.

Вместе с тем иммунолог Крючков добавил, что еще одна категория людей с низкими рисками заболеть COVID-19 — это те, кто уже переболел другими сезонными видами коронавируса. В их организме сохраняются сильные антитела и иммунные клетки памяти, которые в свою очередь активируют «специфический иммунный ответ» на SARS CoV 2, заключил Крючков.

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