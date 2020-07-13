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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пингвинов в Чикаго привели «познакомиться» с динозаврами (видео)

Экскурсия для птиц.

Пара пингвинов из аквариума «Шедд» провела день в Филдовском музее естественной истории в Чикаго, где прогулялась по залам со скелетами динозавров.

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Иззи и Дарвин с интересом рассматривали тираннозавров и других хищников, которые в прошлом лакомились их сородичами.

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Музеи США все еще не принимают посетителей из-за пандемии коронавируса, но Филдовский музей уже готовится к открытию.

Ранее пингвинов из зоопарка Канзас-Сити сводили на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса, где они «полюбовались» классической живописью.

Анна Лысенко

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