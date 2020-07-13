13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пингвинов в Чикаго привели «познакомиться» с динозаврами (видео)
Экскурсия для птиц.
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Экскурсия для птиц.
Пара пингвинов из аквариума «Шедд» провела день в Филдовском музее естественной истории в Чикаго, где прогулялась по залам со скелетами динозавров.
Иззи и Дарвин с интересом рассматривали тираннозавров и других хищников, которые в прошлом лакомились их сородичами.
Музеи США все еще не принимают посетителей
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Анна Лысенко