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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка похудела на 40 килограммов после поездки в Турцию

Местные жители оказались не слишком толерантны к ее внешнему виду

24-летняя визажистка Селин Чичек из Мельбурна менее года назад весила 98 килограммов, но ее это не смущало. Девушка призналась, что любила вкусно покушать, обожала вечеринки и фастфуд и совсем не думала ни о каких физических нагрузках. Однако никаких комплексов по поводу своей фигуры она не испытывала, так как многие ее знакомые тоже не отличались атлетическим телосложением.

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Но все изменилось в июле прошлого года, когда Селин поехала на отдых в Турцию. По ее словам, она с самого начала стала чувствовать себя некомфортно, так как на курорте была практически единственной молодой девушкой с такими объемными формами. Шопинг тоже не удался — вещи размера XL в Турции найти оказалось совсем непросто. Более того, местные жители не были такими толерантными, как в Австралии, и часто напрямую ее спрашивали, почему она так много весит в таком молодом возрасте.

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По признанию Селин, отдых был испорчен, а домой она вернулась со множеством комплексов. Но именно эта поездка и стала стартом ее преображения. Девушка подумала, что если она продолжит свой привычный стиль жизни, то у нее скоро могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Потому она решила взять себя в руки и похудеть.

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Ни о каких операциях или таблетках не было и речи. Селин записалась в тренажерный зал, который стала посещать шесть раз в неделю. Кроме того, она отказалась от газированных напитков, готовых соков, сладостей, мучного, жирного и молочных продуктов и перешла на высокобелковую, низкоуглеводную диету.

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По ее словам, ей пришлось многим пожертвовать ради своей цели, но результат того стоил. Всего за шесть месяцев девушка похудела на 40 килограммов и сейчас с гордостью делится результатами своей работы над собой в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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