Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
25Полководцы победы: «При параде»
15:20 (мск), источник: ТАСС

Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов

ТАСС, 13 июля. Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Об этом ТАСС сообщили в понедельник, 13 июля, в коллегии.

«Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сообщили агентству.

«Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет. Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел», — сказали в ведомстве, отметив, что судья лишена первого квалификационного класса.

Скандал вокруг судьи Краснодарского краевого суда начался летом 2017 года, когда распространилась информация о свадьбе ее дочери. По сообщениям ряда СМИ, гостей якобы развлекали певцы Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Адвокат Сергей Жорин, посчитав средний гонорар приглашенных звезд, в соцсетях написал, что расходы на торжество составили около $2 млн. Кроме того, СМИ сообщали о том, что диплом Хахалевой поддельный, совет судей края и СК РФ не нашли этому подтверждения. Ведомства также проверили сведения о финансировании свадьбы, не обнаружив ни одного факта, порочащего репутацию судьи.

Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. В ее собственности находится жилой дом площадью 66 кв. м и два земельных участка площадью 300 и 851 кв. м.

 Вторая волна вируса в стране отличается тяжелой клинической картиной и обилием молодежи среди заразившихся
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Путин поручил продлить нацпроекты до 2030 года
Врач-иммунолог рассказал, кому не грозит COVID-19
Какие доплаты положены сотрудникам на удаленной работе
В Роспотребнадзоре назвали насекомых пострашнее комаров
В Сети показали лучшие снимки на тему семьи (фото)
Путин отметил запрос общества на качественную работу властей
Грозовое облако напугало жителей Денвера (фото, видео)
Здоровье
Жена Джона Траволты умерла от рака Она давно боролась с заболеванием.
Hi-Tech
Для смартфонов скоро появится суперзарядка Ждем нового рекорда по скорости зарядки гаджетов
Авто
Как в России будут бороться с пьяными за рулем Серия громких ДТП с известными личностями, которые сели за руль в невменяемом состоянии, заставила власти задуматься о том, что наказание за такое серьезное нарушение должно быть ужесточено
Кино
Умерла жена Джона Траволты Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
Новости партнеров
После 9 августа Белоруссию ждет настоящий ад
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Ход дела меняется: в машине Ефремова сидел еще один известный артист
Популярные темы на «Детях»
Муж перестал помогать 226
Обиды на что?! 200
Неприятно... 194
Добрый день, подскажите что можно взять с собой на борт самолета детям 7 и 12 лет. 116
Леди
Известная художница похудела после занятий йогой Новая тренировка в рубрике «Зарядка со звездой»
Дом
Дом-яйцо в Москве подорожал, но его все равно никто не покупает
Как спать в жару без кондиционера?
Асоциальная дистанция: как отдыхают на пляжах Крыма и Кубани
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь