15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Самарской области обнаружили «Стоунхендж»
Местная достопримечательность, созданная жителями города.
Фотограф @vadimpo поделился в соцсетях фотографией «мегалитов» в Тольятти, напоминающих камни Стоунхенджа.
Как оказалось, эта достопримечательность не имеет ничего общего с первобытными людьми и создана местными жителями. На вопрос подписчиков, где можно полюбоваться российским «Стоунхенджем», фотограф координаты не выдал.
«Не думаю, что местные жители одобрят толпы людей у себя под забором», — отшутился он.
«Регулярно мимо на великах катаем. Классная задумка!» — написал один из подписчиков.
На самом деле камни установили на улице Инженерной недалеко от набережной Волги. К ним регулярно приходят туристы для эффектных фото.
Анна Лысенко