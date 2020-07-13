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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Самарской области обнаружили «Стоунхендж»

Местная достопримечательность, созданная жителями города.

Фотограф @vadimpo поделился в соцсетях фотографией «мегалитов» в Тольятти, напоминающих камни Стоунхенджа.

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Как оказалось, эта достопримечательность не имеет ничего общего с первобытными людьми и создана местными жителями. На вопрос подписчиков, где можно полюбоваться российским «Стоунхенджем», фотограф координаты не выдал.

«Не думаю, что местные жители одобрят толпы людей у себя под забором», — отшутился он.

«Регулярно мимо на великах катаем. Классная задумка!» — написал один из подписчиков.

На самом деле камни установили на улице Инженерной недалеко от набережной Волги. К ним регулярно приходят туристы для эффектных фото.

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Анна Лысенко

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