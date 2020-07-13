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16:57 (мск), источник: m24.ru

Вакцина от COVID-19 может поступить в гражданский оборот в середине августа

Разработку вакцины описал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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Источник: Москва 24
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Ученые предупредили о недолговечности иммунитета к коронавирусу

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил, что новая вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа. Об этом сообщает ТАСС.

Он также рассказал о планах подачи заявления на регистрацию вакцины, разработанной в центре.

«Насколько я помню график, утвержденный [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем Мурашко, это 2—4 августа мы должны подать на регистрацию. До 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем», — сообщил Гинцбург.

По словам эксперта, на данный момент проходит второй этап испытания вакцины. Клинические тесты будут завершены к концу июля — началу августа.

«Пакет документов на регистрацию будет подаваться параллельно с наблюдением за добровольцами, которые еще будут в течение 10 дней наблюдаться. И к моменту возможной регистрации результаты по наблюдению [за испытаниями] как раз должны поступить в Минздрав», — заявил специалист.

Он также объяснил, что клинические испытания вакцины от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подразумевают выявление наличия антител, вируснейтрализующих антител и Т-клеточного иммунитета.

Ранее 13 июля министерство обороны РФ сообщило, что второй компонент вакцины от COVID-19 ввели еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. Вакцина была разработана исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в клинических исследованиях принимают участие 38 добровольцев.

Второй группе добровольцев ввели второй компонент вакцины от коронавируса
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17:23 (мск)© Ньюстюб
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