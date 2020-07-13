17:20 (мск), источник: Газета.Ру
Кот Мостик переезжает
Первый пересекший Крымский мост
Об этом сообщается на странице кота в Instagram.
«Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил…» — говорится в посте, написанном от лица питомца.
«За главного» на Крымском мосту кот оставляет чайку Валеру, также указано в публикации. Подписчикам предлагается угадать, где дальше будет жить известный
Кот Мостик стал популярен в сети после того, как иностранные СМИ обратили внимание на то, что питомец пересек мост раньше главы государства.