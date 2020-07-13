Студентка показала, как американская почта доставила ей зеркало

Студентка из Нью-Йорка Аманда Гордон на все лето уехала домой к родителям и решила перевезти туда же свое любимое напольное зеркало. Брать его с собой она не стала, а воспользовалась услугами почты.
Через несколько дней Аманде позвонил курьер и сообщил, что зеркало доставлено к ее дому, пишет Indian Express. Открыв входную дверь, девушка увидела печальную картину. То, что должно было быть ее зеркалом, было упаковано в картон и сложено в несколько раз. Сложно даже представить, на сколько частей оно было разбито.
Аманда сфотографировала посылку и опубликовала фото в соцсети, спросив у пользователей, стоит ли вообще распечатывать упаковку.
И комментарии были однозначные. Подписчики в один голос просили этого не делать, ведь разбитое зеркало считается плохой приметой, приносящей несчастья, а их, судя по внешнему виду посылки, вполне хватит на несколько десятков лет вперед.