Студентка показала, как американская почта доставила ей зеркало

Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по истории

Сегодня, 13 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории. Проверить свои знания, ответив на вопросы из вариантов ЕГЭ, мы предлагаем и вам