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Тест: сможете ли вы ответить на вопросы из ЕГЭ по историиСегодня, 13 июля, выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории. Проверить свои знания, ответив на вопросы из вариантов ЕГЭ, мы предлагаем и вам
Фоторепортажи
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18:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Bойны, катастрофы, болезни — зачем человечеству нужны кризисы

Возможен ли новый лучший мир на руинах пандемии?

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:35 MSK, 13.07
Инфицировано733 699+6 537
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Выздоровело504 021+2 960
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Эпидемия чумы в XIV веке убила почти половину населения Европы, испанский грипп в начале ХХ века — почти 50 млн человек. Эти кризисы поспособствовали развитию медицины и созданию государственных систем здравоохранения.

Что же будет, когда закончится пандемия коронавируса? Историк и писатель Рутгер Брегман считает, что наступит новая эра и мир изменится к лучшему.

Во время загрузки произошла ошибка.
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