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19:10 (мск), источник: Российская газета

В Совфеде предложили расширить возможности маткапитала

Комитет Совета Федерации по социальной политике планирует выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Об этом «Российской газете» сообщила глава комитета Инна Святенко. Она напомнила, что в Послании Федеральному Собранию 15 января президент Владимир Путин отметил, что действие программы маткапитала продляется минимум до 2026 года. Ранее Путин поручал рассмотреть вопрос о возможности использования средств маткапитала на оплату услуг по газификации жилых помещений, подключению их к централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке автономных систем водоснабжения и водоотведения.

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С 12 марта нынешнего года вступил в силу закон, разрешающий использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке. Дом при этом должен иметь фундамент, прочные стены и крышу, к нему должны быть подведены вода, свет, устроена система отопления и канализации.

В Московской области, по оценке Союза дачников Подмосковья, стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тысяч рублей. Это касается как подведения газа к дому (в газифицированных деревнях и поселках), так и оборудования автономной системой (газгольдером). Септик обойдется в 150−250 тысяч (вместе с монтажом). Скважина для водоснабжения — не менее 100 тысяч рублей.

Стоимость газификации частного дома или дома в СНТ начинается от 200 тысяч рублей.

По словам Святенко, в ряде регионов уже пошли по пути, когда средства регионального маткапитала разрешают тратить на газификацию дома и подведение других инженерных коммуникаций.

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