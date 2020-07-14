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11:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Человека поражает вирус привыкания

Показатели заражения COVID бьют рекорды по всему миру, но на него перестают обращать внимание.

Источник: AFP 2020
Коронавирусная инфекция, весной 2020 года наводившая ужас на весь мир, перестает казаться такой уж опасной. Все больше стран отказываются от карантинных ограничений. Однако вирус не только не перестает быть угрозой, наоборот, распространяется рекордными темпами.

Новый мировой рекорд: по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки на планете зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в мире приблизилось к 13 млн человек, умерли почти 600 тыс. заболевших. Страны-рекордсмены все те же: США (3,2 млн заболевших), Бразилия (1,8 млн) и Индия (более 850 тыс.). За ними с показателем 739 тыс. заболевших следует Россия, однако показательна динамика: если в США за день зафиксировано более 62 тыс. случаев инфицирования SARS CoV-2, в Бразилии — 45 тыс., в Индии — 29 тыс., то в России этот показатель составляет лишь немногим более 6,5 тыс. случаев.

Самая тяжелая ситуация в США, давно превратившихся в мировой эпицентр заболевания.

В одном только штате Флорида за день зафиксировано больше 15 тыс. заболевших: если бы этот штат «соревновался» с другими государствами, то занял бы четвертое место в мировой квалификации.

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Президент США Дональд Трамп, похоже, решился на важный символический шаг: после многомесячных безуспешных уговоров со стороны медиков он появился на публике в медицинской маске. Глава государства пояснил, впрочем, что он надел ее лишь потому, что приехал с визитом в военный госпиталь. Впрочем, радость врачей была недолгой — в своем Twitter-аккаунте он поделился записью консервативного мыслителя Чака Вулери, в которой тот жаловался: якобы демократы, врачи и СМИ сгущают краски из-за ситуации с вирусом, чтобы не дать экономике восстановиться и позволить Дональду Трампу избраться на второй срок.

Ретвитнул он и запись господина Вулери, в которой тот призвал к скорейшему открытию школ.

Президент и ранее подчеркивал: несмотря на то что страна почти каждый день ставит рекорд за рекордом по числу заболевших, он намерен всеми силами добиться открытия нормального учебного года.

Министр образования Бетси Девос не смогла пояснить, как ее ведомство планирует обеспечить безопасность школьников в этих условиях. «Если где-то будут локальные вспышки, соответствующие меры будут приниматься на уровне школы и каждого отдельного случая», — пояснила она.

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В Бразилии, удерживающей второе место в списке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, уже начали отменять ограничения: в частности, в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу открылись кафе, бары, рестораны, тренажерные залы и магазины. Президент страны Жаир Болсонару — сам болеющий COVID-19 и изолированный в своем дворце — предупредил, что страна испытывает огромные экономические потери из-за эпидемии и связанных с ней ограничений.

Миллионы рабочих мест погублены, десятки миллионов человек в неформальном секторе экономики остались без доходов, страна на грани рецессии.
Жаир Болсонару 
Президент Бразилии

Он обвинил «дезинформаторов» в нагнетании паники и заявил, что «лекарство от вируса не должно быть хуже самого вируса». Господин Болсонару пояснил: он надеется, что губернаторы и мэры скоро «откроют» экономику, поскольку правительство не может позволить себе продолжать выплаты людям, потерявшим работу. «Мы из-за этого влезаем в долги», — сказал президент.

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Индия также продолжает ставить новые коронавирусные рекорды: за последние четыре дня заболели более 100 тыс. человек. Два города — Пуна и Бангалор — начиная со вторника 14 июля вводят десятидневные карантины. Уже введены ограничения в некоторых районах Мумбая, в Тхане, Ченнае, Гувахати и других городах, однако статистика не показывает там замедления распространения заболевания. По словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, власти использовали правильную стратегию противодействия заболеванию. «В нашем случае, принимая во внимание наши возможности и ограничения, мы решили во многом полагаться на социальное дистанцирование», — заявил он. По словам главы внешнеполитического ведомства, страна очень рано ввела карантин и ограничение на передвижения, и потому через три месяца число случаев заражения COVID-19 хотя и остается значительным, но, учитывая численность населения, могло быть гораздо больше. В стране при 1,3 млрд жителей 878 тыс. зараженных, что составляет примерно 12% от общемирового значения.

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На протяжении нескольких дней число новых случаев заболевания превышает 10 тыс. Президент страны Сирил Рамафоса в телеобращении к нации заявил, что медики предупредили его: страну ждет нехватка коек в больницах и запасов кислорода для тяжелых больных.

«Мы ожидали всплеска заболеваемости, однако его масштабы и скорость распространения вызывают глубокую озабоченность», — предупредил он. По его словам, жители страны в целом помогают предотвратить распространение заболеваний, однако есть и те, кто устраивает многолюдные вечеринки и игнорирует рекомендации носить маски. Поэтому отныне в стране вводится комендантский час для сокращения числа ДТП в условиях плохой видимости и обязательное ношение масок. Продажа алкоголя временно воспрещается: эта мера должна снизить число получаемых гражданами травм и разгрузить систему здравоохранения для помощи больным COVID-19.

В пострадавших от заболевания странах растут экономические потери уже от введенных ограничений, и некоторые государства больше не в состоянии придерживаться карантина.

Помимо уже упомянутой Бразилии об этом заявляют и в Иране: президент страны Хасан Роухани пояснил, что дальнейшие ограничения невозможны. «Проще всего было бы свернуть всякую деятельность, однако на следующий день люди выйдут протестовать из-за хаоса, голода и трудностей», — сказал он, подчеркнув, что страна должна возвращаться к нормальной жизни при соблюдении мер предосторожности. После его речи, произнесенной во время транслировавшейся по телевидению встречи рабочей группы по коронавирусу, в Тегеране объявили о закрытии всех помещений для свадеб и поминок.

Пока страны по всему миру пытаются найти баланс между борьбой с распространением заболевания и реанимацией просевшей экономики, медики предупреждают, что ситуация вряд ли станет лучше в ближайшее время: такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также призвал мир помнить, что главная угроза — это не сам вирус.

Мы не можем одолеть пандемию в расколотом мире. Решение можно найти только сообща, если мы не желаем давать преимущество нашему врагу — вирусу, взявшему мир в заложники.
Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава ВОЗ
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Глубоко вздыхая, делая глубокие паузы и с трудом сдерживая эмоции, господин Гебрейесус назвал COVID-19 «испытанием глобальной солидарности и глобального лидерства».

Причем непонятно, поможет ли глобальное лидерство: американский доктор Клэй Акерли в статье для издания Vox поделился случаем 50-летнего пациента, у которого COVID-19 был диагностирован вновь спустя три месяца после предыдущего заражения. Господин Акерли указывает, что это наблюдение может поставить крест на вере в возможность выработки коллективного иммунитета. Не оправдываются и надежды на высокие летние температуры, которые должны были «убить вирус». Он оказался неубиваем.

Алексей Наумов

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