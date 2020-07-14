11:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Человека поражает вирус привыкания
Показатели заражения COVID бьют рекорды по всему миру, но на него перестают обращать внимание.
Новый мировой рекорд: по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки на планете зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в мире приблизилось к 13 млн человек, умерли почти 600 тыс. заболевших.
В одном только штате Флорида за день зафиксировано больше 15 тыс. заболевших: если бы этот штат «соревновался» с другими государствами, то занял бы четвертое место в мировой квалификации.
Президент США Дональд Трамп, похоже, решился на важный символический шаг: после многомесячных безуспешных уговоров со стороны медиков он появился на публике в медицинской маске. Глава государства пояснил, впрочем, что он надел ее лишь потому, что приехал с визитом в военный госпиталь. Впрочем, радость врачей была недолгой — в своем
Ретвитнул он и запись господина Вулери, в которой тот призвал к скорейшему открытию школ.
Министр образования Бетси Девос не смогла пояснить, как ее ведомство планирует обеспечить безопасность школьников в этих условиях. «Если
В Бразилии, удерживающей второе место в списке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, уже начали отменять ограничения: в частности, в
Миллионы рабочих мест погублены, десятки миллионов человек в неформальном секторе экономики остались без доходов, страна на грани рецессии.
Он обвинил «дезинформаторов» в нагнетании паники и заявил, что «лекарство от вируса не должно быть хуже самого вируса». Господин Болсонару пояснил: он надеется, что губернаторы и мэры скоро «откроют» экономику, поскольку правительство не может позволить себе продолжать выплаты людям, потерявшим работу. «Мы
Индия также продолжает ставить новые коронавирусные рекорды: за последние четыре дня заболели более 100 тыс. человек. Два города — Пуна и Бангалор — начиная со вторника 14 июля вводят десятидневные карантины. Уже введены ограничения в некоторых районах Мумбая, в Тхане, Ченнае, Гувахати и других городах, однако статистика не показывает там замедления распространения заболевания. По словам министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара, власти использовали правильную стратегию противодействия заболеванию. «В нашем случае, принимая во внимание наши возможности и ограничения, мы решили во многом полагаться на социальное дистанцирование», — заявил он. По словам главы внешнеполитического ведомства, страна очень рано ввела карантин и ограничение на передвижения, и потому через три месяца число случаев заражения COVID-19 хотя и остается значительным, но, учитывая численность населения, могло быть гораздо больше. В стране при 1,3 млрд жителей 878 тыс. зараженных, что составляет примерно 12% от общемирового значения.
На протяжении нескольких дней число новых случаев заболевания превышает 10 тыс. Президент страны Сирил Рамафоса в телеобращении к нации заявил, что медики предупредили его: страну ждет нехватка коек в больницах и запасов кислорода для тяжелых больных.
«Мы ожидали всплеска заболеваемости, однако его масштабы и скорость распространения вызывают глубокую озабоченность», — предупредил он. По его словам, жители страны в целом помогают предотвратить распространение заболеваний, однако есть и те, кто устраивает многолюдные вечеринки и игнорирует рекомендации носить маски. Поэтому отныне в стране вводится комендантский час для сокращения числа ДТП в условиях плохой видимости и обязательное ношение масок. Продажа алкоголя временно воспрещается: эта мера должна снизить число получаемых гражданами травм и разгрузить систему здравоохранения для помощи больным COVID-19.
Помимо уже упомянутой Бразилии об этом заявляют и в Иране: президент страны Хасан Роухани пояснил, что дальнейшие ограничения невозможны. «Проще всего было бы свернуть всякую деятельность, однако на следующий день люди выйдут протестовать
Пока страны по всему миру пытаются найти баланс между борьбой с распространением заболевания и реанимацией просевшей экономики, медики предупреждают, что ситуация вряд ли станет лучше в ближайшее время: такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он также призвал мир помнить, что главная угроза — это не сам вирус.
Мы не можем одолеть пандемию в расколотом мире. Решение можно найти только сообща, если мы не желаем давать преимущество нашему врагу — вирусу, взявшему мир в заложники.
Глубоко вздыхая, делая глубокие паузы и с трудом сдерживая эмоции, господин Гебрейесус назвал COVID-19 «испытанием глобальной солидарности и глобального лидерства».
Причем непонятно, поможет ли глобальное лидерство: американский доктор Клэй Акерли в статье для издания Vox поделился случаем 50-летнего пациента, у которого COVID-19 был диагностирован вновь спустя три месяца после предыдущего заражения. Господин Акерли указывает, что это наблюдение может поставить крест на вере в возможность выработки коллективного иммунитета. Не оправдываются и надежды на высокие летние температуры, которые должны были «убить вирус». Он оказался неубиваем.
Алексей Наумов